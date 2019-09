Viermaal zij aan zij in de Mercedes EQV

Iedereen! Naar binnen!

Het is zo vreselijk jammer dat personenbusjes in Nederland niet goedkoper zijn. Alles dat erin moet, past erin, ongeacht of het nu spullen of, net als in dit geval, mensen zijn. Kijk maar eens: liefst acht mensen kunnen zeer comfortabel worden vervoerd in deze Mercedes EQV, het allereerste volledig elektrische busje van het merk.

We kijken hier in het specifiek naar de EQV 300, die bij Mercedes op de stand staat op de IAA in Frankfurt. Deze uitvoering is voorzien van een elektromotor met een maximaal vermogen van 150 kW, wat omgerekend kan worden naar grofweg 200 pk. De auto heeft een accupakket van 90 kWh, wat in de praktijk resulteert in een rijbereik van ruim 400 kilometer. Wie hem aan de snellader hangt, kan de batterij in een uur tot 80 procent bijladen.

De technische details zijn interessant, maar praktisch gezien is dit simpelweg een hele fijne auto. Hij is beschikbaar in twee formaten: 5,14 meter of 5,37 meter. Wie niet iedere zitrij voorziet van individuele stoelen, kan er overigens nog een extra persoon in kwijt. In totaal passen er negen mensen in de EQV.