Autojunk Foto Van De Maand – Augustus 2019

De lekkerste plaatjes van vorige maand, vol op je beeldscherm.

Sorry voor de kleine vertraging, normaal posten we dit artikel iets eerder maar door bomvolle agenda’s liep dat even spaak deze maand. We gaan daarom geen moeilijk lange, poëtische teksten posten, maar meteen over tot de resultaten. Maar niet voordat we ons gastjurylid van deze maand hebben voorgesteld. Dat is niemand minder dan @remon (wij mogen Remon zeggen). Hij won vorige maand met een schitterende, sfeervolle plaat van een Corvette. En sfeer bleek ook in zijn commentaren een belangrijk thema.

Plaats 3: BMW e34

Sfeer genoeg in deze prachtige plaat van @srthellcat. Remon had hem nét niet in de Top 3: ‘Hier hou ik van, ondanks dat de auto zelf weinig kleur heeft zit er ontzettend veel diepte en contrast in door het uitgesproken groen van het gras en oranje gloed van de ondergaande zon. Voor de OCD’ers onder ons ook fijn dat de zijramen op gelijke hoogte staan :) Toch mis ik de wauw-factor, misschien had een foto van verderaf hogere ogen bij mij gescoord.’

Porsche 997 GT3 MKI



‘Mooi shot! Doet denken aan een fijne lente avond aan de kust. De meeuw maakt het plaatje helemaal compleet. De foto ademt door de kleuren rust en kalmte uit, wat ik een erg mooi contrast vind met het karakter van de GT3. Persoonlijk had ik het mooier gevonden als de foto aan de linkerkant afgesneden was en zou beginnen ná de lantaarnpaal, dit had voor minder afleiding in het plaatje gezorgd.’ Niks aan toe te voegen. Gefeliciteerd dus met een keurige tweede plaats, @parki.

ROWE Porsche 911 GT3 R



En dan de winnaar van deze maand. Met kop en schouders als je het mij vraagt en ook Remon dacht er zo over: ‘WAUW!!!! Is mijn eerste reactie bij het zien van deze foto. Fantastisch hoe de regen en natte straat zorgen voor de reflecties van alle kleuren. Perfect contrast, perfecte belichting. Het doet mij bijna denken aan een 3D-render, zo strak zit de foto in elkaar. Knap ook om dit vast te leggen terwijl de GTR-R net wegrijdt, misschien is juist dat wel hetgeen wat de foto interessant maakt. Misschien heb ik wel teveel fantasie, maar je kunt het verhaal in één shot aflezen. De lollipop-man die net zijn taak volbracht heeft en weer terug de pitbox in kan, terwijl de coureur juist weer vol gefocust is (daar ga je vanuit tenminste) om zijn race af te maken. Ik kan niks negatiefs over deze plaat verzinnen!’ Nou, dan doen we dat ook lekker niet. Gefeliciteerd @fred met je winst deze maand. Volgende maand ben jij ons gastjurylid en je foto zal de header van autojunk.nl sieren tot de volgende AJFVDM!