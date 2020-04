‘AMG gaat ook high-performance elektrische auto’s maken’

Je moet toch wat, als de wereld zich tegen de benzinemotor lijkt te keren.

Als Mercedes met een nieuwe auto komt, is de kans vrij groot dat AMG er op een gegeven moment mee gaat spelen. Van een hatchback als de A-Klasse, een sedan als de S-Klasse, een SUV als de GLE… Een opvallende uitzondering is, vooralsnog, de EQC. Een verklaring geven is vrij makkelijk: AMG is vooral goed in het maken van geweldige benzinemotoren. En benzinemotoren zitten uiteraard niet in een elektrische auto.

Daardoor ontstaat de vraag wel of AMG over twintig jaar nog wel bestaat? De kans is aanwezig – hoe verschrikkelijk het ook klinkt – dat we dan geen nieuwe benzineauto’s meer kunnen of mogen kopen. Wat moet een specialist in het maken van geweldige benzineauto’s dan nog verkopen?

De oplossing lijkt eveneens eenvoudig: het maken van high-performance elektrische auto’s. En dat is ook precies wat ze gaan doen, zo melden anonieme bronnen tegen Autocar.co.uk. De eerste elektrische AMG wordt de Mercedes-Benz EQS. Naar verwachting wordt deze über elektrische limo in 2022 voor het eerst aan de wereld getoond. Qua kracht moet deze AMG EQS in de buurt komen van de huidige Mercedes-AMG S 63. Ofwel 612 pk en 900 Nm aan koppel, die in de AMG EQS van twee elektromotoren moet komen. Niet verkeerd, maar wel minder dan bijvoorbeeld de Porsche Taycan Turbo.

Ter vergelijking: toen Mercedes de EQS vorig jaar september toonde, spraken ze over een vermogen van 476 pk en een maximaal koppel van 760 Nm. De nul-naar-honderd-tijd bedraagt ‘minder dan’ 4,5 seconden, de topsnelheid zou boven de 200 km/u liggen. De Mercedes-AMG EQS moet dus nóg meer schnell bieden.

Uiteindelijk wil AMG volgens Autocar een vergelijkbare strategie toepassen als het nu met de 63-motor doet. Deze twinturbo-4,0 liter-V8-aandrijflijn gebruikt AMG nu in allerlei soorten auto’s. Verwacht dus straks dezelfde elektromotoren over de hele elektrische AMG-linie. Zoals het er nu uitziet gaat AMG overigens niet per se van iedere elektrische Mercedes-Benz een snelle versie. Zo noemt de anonieme bron de kleinere EQA– en EQB-modellen niet.