Is dit de eerste echte elektrische offroader?

Of is deze extreme Fisker Ocean eerder een gimmick?

Hoewel een groot deel van de elektrische auto’s SUV’s zijn, is er eigenlijk nog geen echte elektrische offroader op de markt gekomen. Neem de Tesla Model X, of de Jaguar I-Pace. Het zijn allebei grote auto’s die er stoer en rugged uitzien. Maar eigenlijk weten ze alleen raad met een flinke strook asfalt. Vooral de ground clearance lijkt bij deze twee auto’s een offroad-belemmering te vormen.

Fisker Ocean

Op het eerste gezicht lijkt de Fisker Ocean ook zo’n elektrische SUV te worden. Een auto die prima vier (of meer) mensen over de gemiddelde snelweg kan vervoeren. Maar niet een auto waarmee je op safari gaat in Afrika. Toch heeft oprichter Henrik Fisker daar andere gedachten over.

De reguliere Fisker Ocean

Op Twitter heeft hij namelijk een ietwat gepimpte Ocean laten zien. Het eerste dat opvalt zijn die flinke banden die onder de auto uitsteken. Deze zijn duidelijk niet ontwikkeld met de snelweg in het achterhoofd. Door die grotere banden staat de hele auto wat hoger, wat die eerder genoemde bodemvrijheid alleen maar ten goede komt. Andere nieuwigheden zijn het dakrek, de schep en de Charging Box.

In zijn Tweets noemt hij het een ‘rescue zero emission vehicle‘. Deze auto is dus ontwikkeld met hulpdiensten in het achterhoofd. Tegenover Top Gear legt hij uit wat hij met deze extreme Ocean wil bereiken. Het idee is namelijk dat ‘internationale organisaties’ deze Fisker kunnen gebruiken als reddingsauto in landelijke gebieden, of voor militairen. Al kunnen gewone stervelingen deze auto straks ook gewoon aanschaffen.

Offroad

Veel specificaties geeft Fisker nog niet over deze versie van de auto. De reguliere Ocean krijgt vierwielaandrijving door middel van twee elektromotoren en een actieradius van zo’n 400 tot 480 kilometer. Nul naar honderd km/u moet binnen drie seconden klaar zijn. Het is niet duidelijk of de offroad-Ocean andere specs krijgt. Wel ligt het voor de hand dat die flinke banden de acceleratie niet veel goeds zullen doen. Al zorgen die banden wel voor verbeterde stabiliteit, aldus Fisker. Gecombineerd met het laag zwaartepunt zorgt dat voor een ‘perfecte, schone sustainable utility vehicle‘.

Later deze week wil Fisker meer vertellen over de auto. Zo tweet hij raadselachtige dingen over de reserveband. Die zou namelijk niet in de frunk passen en neemt teveel plek in beslag in de kofferbak. Volgend jaar volgt de onthulling van deze extreme Ocean. De prijs van deze versie van de Ocean is nog niet bekend, de ‘originele’ kost 37.499 euro.