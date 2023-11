Mercedes-AMG GT2 Pro: ultiem circuitspeeltje met 750 pk

Mercedes kan maar geen genoeg krijgen van de oude AMG GT, want ze komen met nóg een versie.

Eerder dit jaar kwam met Mercedes met een gloednieuwe AMG GT op de proppen. Deze lijkt veel op zijn voorganger, maar hij is toch echt compleet nieuw, met vier zitplaatsen in plaats van twee. In München hebben we de auto ook al in het echt kunnen aanschouwen.

Er is dus een nieuwe AMG GT, maar Mercedes presenteert nu toch nog een versie van de oude AMG GT. Van deze auto waren er al talloze varianten, maar deze laatste overtreft ze allemaal. De AMG GT2 Pro is namelijk de krachtigste AMG GT ooit.

De AMG GT2 Pro is de overtreffende trap van de AMG GT2, die vorig jaar werd onthuld. Een belangrijk verschil is dat de GT2 een gehomologeerde raceauto was, terwijl de GT2 Pro dat niet is. Dit is dus puur een speeltje voor trackdays.

Net als de Black Series beschikt deze auto over de V8 met platte krukas. Die is in dit geval goed voor maar liefst 750 pk. Daarmee overtreft deze auto zowel de GT2 (met 707 pk) als de Black Series (met 730 pk).

Er is wel een ‘maar’: het maximale vermogen is alleen tijdelijk beschikbaar middels een overboostfunctie. De auto heeft standaard 707 pk en met een speciale knop op het stuur kun je daar 750 pk van maken. Push2Pass noemt Mercedes dit. Daarmee wordt het dus een soort real life Mario Kart.

Net als de normale GT2 heeft de GT2 Pro een enorme zwanenhalsspoiler, die de 992 GT3 RS bijna jaloers maakt. Bij de Pro heeft deze spoiler nog grotere end plates. De auto is verder grotendeels identiek aan de GT2 qua uiterlijk.

De Mercedes-AMG GT2 Pro is niet alleen de krachtigste AMG GT ooit, maar ook de duurste. Er hangt een prijskaartje aan van €479.000 ex. btw. Gelukkig komt daar geen bpm meer bovenop, dat scheelt.