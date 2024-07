Is dit de mooiste kleurencombinatie mogelijk?

Groen met bruin blijft de mooiste kleurencombinatie, nietwaar?

Als je een gebruikte auto gaat zoeken, zijn de opties altijd een beetje beperkt. Of beter gezegd, je wordt altijd een beetje beperkt door de keuzes die de eerste eigenaar heeft gemaakt. Zilvergrijze lak, zwarte bekleding, niet te veel opties.

Maar wat je wil zijn juist lekker veel hardware-opties die het rijden prettiger maken of een bijzondere kleurenconfiguratie. Toch? Nou, Toyota maakt het ons makkelijk en lanceert twee modellen waarbij je van te voren weet dat ze óf extra lekker rijden óf er smakelijk uitzien.

Toyota GR86 RZ

Het gaat in dit gevallen om de Toyota GR86 RZ. En bij die twee letters gaan onze harten toch ietsje sneller kloppen. De toevoeging ‘RZ’ kwamen we als eerste tegen in de jaren ’90 op de snelste varianten van de Supra op de Japanse markt. Tegenwoordig gebruikt Toyota het ook voor de heetste GR Yaris, uiteraard ook op de GR Supra en nu dus ook op de GR86.

De updates voor de Toyota GR86 RZ zijn heerlijk voor ons nerds. Het is níet zoals het BMW M Sportpakket Pro waarbij je een louter cosmetische dingen als een zwarte grille of gekleurde gordels krijgt. Nee!

De RZ heeft nieuwe schokdempers die nog beter moeten functioneren: de GR86 moet nu stabieler zijn, terwijl de respons gelijk is gebleven.

Mooiste kleurencombinatie?

Heel erg tof is dat Toyota meteen eventjes de stuurbekrachtiging aangepakt. Deze moet nu directer reageren. Tevens moet de feedback beter zijn bij ‘upper limit handling’. Hahaha, hoe mooi is dat. De meeste autofabrikanten maken besturingen dood en gevoelloos, maar Toyota zorgt ervoor dat het op de limiet leuker sturen is. Wat een helden.

Tot slot heeft Toyota het motormanagement aangepast op de transmissie en de gaspedaalrespons verbeterd. Mocht je zo maf zijn om deze auto met een automaat te bestellen, die is nu ook beter.

Toyota heeft nu ook een speciale kleurenconfiguratie voor je in de vorm van de GR86 RZ Ridge Green Limited. Deze is gebaseerd op de RZ, maar is nog wat fraaier qua configuratie. De auto is donkergroen van kleur en heeft bronskleurige gesmede BBS-wielen en Black & Tan interieur. Verder zijn er de grotere Brembo-remmen en verbeterde Sachs-schokdempers.

Helaas komen deze versies niet naar Nederland. Hier zijn dit soort geweldig rijdende compacte auto’s niet te betalen. De instapper in Japan zit rond de 20 mille, terwijl je in ons landje 65 mille moest neertellen. Au.

Meer lezen? Dit zijn de 14 beste betaalbare achterwielaandrijvers!