AMG GT R met kleurtje duikt op als Nederlandse ‘occasion’

Groen!

Mercedes is dit jaar begonnen met het leveren van de AMG GT R. Diverse exemplaren worden nu al op de tweedehands markt aangeboden. Ook in Nederland. Meestal in een typische (saaie) verkoopkleur. Wit, zwart of grijs. Kleuren die bij een groot publiek in de smaak vallen en zorgen voor een voorspoedige verkoop.

De AMG GT R is te verkrijgen in 11 kleuren. De kleuren zwart en rood kun je zonder meerprijs krijgen. Grijs en blauw scoor je voor ongeveer 1.150 euro. En dan zijn er nog de speciale kleuren. Green Hell Magno, zoals deze occasion, kost meer dan 8.500 euro extra. Ook Solar Beam kost meer dan 8,5k. Dit zijn tevens de twee duurste lakken.

Logisch dat deze kleuren minder opduiken. Handelaren die het ding enkel hebben gekocht voor een snelle verkoop hebben dan ook voor een gratis of goedkope kleur gekozen.

Deze AMG GT R in Green Hell Magno is een uitzondering. De auto staat bij Carlink voor een prijs van 174.900 euro excl BTW en BPM. De supercar is hagelnieuw en heeft slechts 32 kilometer ervaring. En zeg nou zelf: zo’n bak als een AMG GT R verdient gewoon een kleur.