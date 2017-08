Dit gaat er gebeuren met de allerlaatste Viper

De productieband is leeg. Het is over en uit voor de Viper.

Vorig jaar werd bekend dat het doek zou gaan vallen voor de legendarische Viper. Gisteren was het dan zover. De laatste exemplaren rolden van de band. Ralph Gilles van FCA schoot nog wat plaatjes in de fabriek.

De twee laatste Vipers betreffen een geel en een rood exemplaar. De gele is voor een vriend van Gilles. De rode Viper blijft in handen van het merk. Het allerlaatste exemplaar zal in de bedrijfscollectie worden opgenomen.

Zo’n lege productieband heeft wel iets verdrietigs. Zeg echter nooit nooit. Wellicht dat een of andere rijkaard de Viper nieuw leven inblaast. Zonder die gigantische 8.4-liter V10, maar bijvoorbeeld in combinatie met een elektrische aandrijflijn. Misschien dat die gasten van VLF Automotive er raad mee weten. Voor nu is het over en uit met de Viper. Pak een doos tissues erbij en lees HIER nog eens wat 25 jaar Viper heeft betekend.

Fotocredit: Ralph Gilles via Instagram