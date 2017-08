9-jarige solliciteert naar baan bij Tesla Tilburg

De economie trekt immers aan.

Luc van Vugt uit Tilburg is een jongen zoals wij ooit waren: op jonge leeftijd al gefascineerd van auto’s. Zijn favoriete merk is Tesla. De moeder van Luc merkte het fanatisme van haar zoon op en moedigde hem aan om een sollicitatiebrief te schrijven.

Ze bedoelde het als een grapje, maar de 9-jarige vatte de opmerking van zijn moeder zeer serieus op. Hij klom in de pen en schreef een brief aan Tesla. In de brief stelt Luc dat hij geregeld de assemblagefabriek in zijn stad passeert. Het ventje zegt de elektrische auto’s erg mooi te vinden. “en ze zijn goed voor het milieu”, aldus de jonge Tesla-fan.

In zijn brief solliciteert Luc naar de functie van tester. Hij stelt dat de mening van een kind ook erg belangrijk is bij de ontwikkeling van een auto. De brief werd vervolgens op de bus gedaan.

Tot zijn verbazing kreeg Luc een antwoord van Tesla. De autofabrikant heeft hem uitgenodigd voor een bezoek. Volgende week zal de jongen opgehaald en thuisgebracht worden door een medewerker van de Tilburgse fabriek. Luc zal een rondleiding krijgen en hij mag op gesprek komen bij de twee directeuren van het bedrijf. Voor de jonge Tilburger zal het een dag worden om nooit te vergeten.

Met dank aan iedereen voor de tips! Topicfoto via @crashingduke op Autojunk. Briefpica via Jan. E Agter op Linkedin