AMG safetycar voor 2021 is nu lekker opvallend - Autoblog.nl

De nieuwe AMG safetycar voor 2021 ziet er beter uit dan ooit. De medical car ook, trouwens.

Natuurlijk, het is vrij logisch dat Mercedes altijd gebruik gemaakt van zilvergrijze safetycars. Het is immers hun kleur. Daarbij stoot je er niemand mee voor de borst en ziet het er altijd clean en modern uit. Maar een tikkeltje saai is het wel, nietwaar?

Tijdens de GP van Emilio Romagna konden we al een rode Safety Car verwelkomen. Dat deed Mercedes heel sportief als een hoedtik naar Ferrari, dat daar zijn 1000e Grand Prix reed. Uitgerekend die race reed Ferrari niet met de kenmerkende felrode auto’s, maar waren ze het historisch verantwoorde donkerrood. Ook gaaf.

AMG Safetycar voor 2021

Anyway, terug naar de AMG safetycar voor 2021. Zoals collega @RubenPriest vanochtend al meedeelde, is het niet het enige Safetycar -nieuws van vandaag. Aston Martin mag nu ook een paar races de safetycar (and medical car) inzetten. De andere races zal Mercedes alsnog deze Mercedes-AMG GT R (safetycar) en Mercedes-AMG C63S Estate inzetten. Saillant detail: beide auto’s zijn niet meer leverbaar.

Voor het eerst heeft de Mercedes safetycar een grote sponsor: Crowdstrike, een bureau tegen cybercriminaliteit. Crowdstrike is al sinds 2019 sponsor van het Mercedes F1-team. Verder is het ‘gewoon’ een AMG GT R met halve rolkooi en alle opties aangevinkt. De medical car is stiekem veel cooler. Niet in de laatste plaats omdat dit nog de ‘oude’ versie is met de enige juiste motorconfiguratie (een V8 en plaats van een elektro-vierpitter).

Rood

Daarbij is de C63 niet voorzien van een achterbank. Volgens Mercedes heeft de medical car vier separate kuipstoelen. Helaas kregen we daar niet een fotootje van mee. Als laatste de kleuren: de auto’s zijn op verzoek van Crowdstrike nu in het felrood gespoten. Het ziet er geweldig uit. Daarnaast heeft AMG natuurlijk met rood een belangrijke historie (Rote Sau).

