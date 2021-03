Dit is de Hyundai Ioniq 5 in het echt! [video] - Autoblog.nl

De Hyundai Ioniq 5 is met zijn bijzondere design een echte aandachtstrekker. Hier zie je de EV in het echt.

Op foto’s die naar buiten worden gebracht door een autofabrikant is het altijd heel theoretisch kennismaken met een nieuwe auto. Met name een compleet nieuw model of een radicaal design heeft een echte blik nodig om te kunnen oordelen. Bijvoorbeeld: is de BMW 4 Serie grille echt zo lelijk in het echt? Ja. Dat is een ja.

Hyundai verraste toch wel enigszins met de Ioniq 5. Vooral omdat het geen concept is, maar een auto die in die vorm op de markt komt. We moesten het tot dusver doen met wat computerplaatjes, maar nu hebben we het echte werk voor je. De Hyundai werd gezien in zijn thuisland Zuid-Korea. Op videobeelden is vastgelegd zoda je een eerste indruk krijgt van de EV in het vlees.

De gespotte Hyundai Ioniq 5 staat geparkeerd naast een Veloster. Zo krijg je meteen een idee hoe groot de auto eigenlijk is. Want ja, 4,6 meter aan auto is niet bepaald klein. Het betreft een pre-productiemodel, maar het design zal nauwelijks afwijken van de elektrische auto die straks in de showrooms komt te staan.

De Hyundai Ioniq 5 komt deze zomer op de markt. In Nederland is de auto er met de Project 45-uitvoering vanaf 58.995 euro.