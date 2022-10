Eindelijk! Een iets dikkere Mégane R.S. is hier

Deze iets dikkere Mégane R.S. is stiekem leuker dan een elektrische crossover, toch?

De Renault Mégane is tegenwoordig een elektrische crossover in Nederland. Sterker nog, we hebben er eentje in de Autoblog Garage Duurtestvloot. Maar stiekem missen we de oude Mégane R.S. Trophy-duurtester ook wel een beetje.

Het is enerzijds een Mégane, dus een keurige hatchback met plaats voor vier á vijf personen en hun bagage. Als je wil, kun je de bank neerklappen voor de betere Ikea-shopsessie. Maar ook op de Nürburgring misstaat de auto niet. Sterker nog, je zult verrast zijn van de auto’s die je in het stof kan laten bijten met deze Mégane.

HS Motorsport

Kortom, een geweldig product voor de consument die een auto nodig heeft die alles kan. Deze iets dikkere Mégane R.S. kan net dat kleine beetje meer. De auto is het resultaat van de Duitse tuner HS Motorsport. In tegenstelling tot veel andere Duitse specialisten nemen zij bijna alle merken onder handen, zelfs de Alfa Romeo Brera (check hier maar!).

Ze hebben zich behoorlijk ingehouden. De meest in het oog springende wijzigingen betreffen de wielen. Er zijn namelijk vier Elegance Wheels E3 FF-velgen gemonteerd. Ze zijn 8,5J breed en meten 19 inch in diameter. Volgens HS Motorsport zijn ze ook uiterst geschikt voor de betere trackdays.

Niet alleen zien ze er tof uit, maar zijn ze erg licht. Het onafgeveerde is met deze wielen dus wat lager. Eromheen liggen Hankook Ventus S1 Evo 3-banden, die zien we telkens vaker bij tuningsprojecten voorbij komen. De banden meten een vrij bescheiden 245/35 R19.

Meer vermogen viets dikkere Mégane R.S.

de iets dikke Mégane R.S. heeft niet alleen andere wielen, maar ook andere veren. Er is gekozen voor Eibach verlagingsveren. Het is geen extreme verlaging, maar een vrij subtiele van zo’n 30 millimeter. Keurig. Verder zijn er een nieuwe frontlip, skirts en ‘diffusor’ gemonteerd om de auto iets meer visuele presence te geven.

In motorisch opzicht is er gebruik gemaakt van een Akrapovic-uitlaatsysteem. Daarnaast is ook het motormanagement-systeem gewijzigd. Hoeveel pk’s en koppel dat heeft opgelevert, vertelt HS Motorsport dan weer niet.

Gemiddeld halen tuners met alleen chiptuning zo’n 310 tot 320 pk eruit en rond de 450 Nm aan koppel bij deze motoren. Meer dan voldoende voor de voorwielen. Voor de context, standaard is de 1.8T-motor goed voor 280 pk en 390 Nm.

Meer lezen? Dit zijn de 12 dikste Hot Hatches van de jaren ’00!