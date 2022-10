Kijk, zo verkoop je een eerlijke M3 schadeauto!

Een eerlijke M3 schadeauto verkopen, zo kan het dus ook.

We zijn eventjes om ons heen aan het kijken. We verwachtend namelijk dat Anita Witzier zo voorbij komt lopen voor een aflevering Memories. Zojuist kregen we nieuws van een Ferrari die in beslag genomen is die al eens een keer eerder, eh, in beslag genomen was.

Of wat te denken van de populairste Golf R? De oude testauto waar @Wouter nog een rijtest mee heeft gedaan. Die auto crashte flink en wordt nu voor een hoop geld aan geboden. Dat voelt ergens toch een beetje wrang. Stel dat je geen Autoblog leest en een Golf R gaat kopen?

Eerlijke M3 Sedan schadeauto

Maar dat het ook anders kan, bewijst de volgende verkoper. Het gaat om deze BMW M3 van de E90-generatie. Zowel @RubenPriest als ik vinden dit nog de meest legendarische generatie van de 3 Serie. De M3 is het toppunt, uiteraard. De M3 Sedan koppelt die V8 aan een het gemak van een vierdeurs.

Deze grijze M3 Sedan is verreweg de goedkoopste op het internet. Want voor 22.500 euro is deze van jou. Natuurlijk is er een reden voor. Het is niet de meest ‘originele’ BMW. Dat staat ook gewoon keurig in de advertentie aangegeven. Sterker nog, in de tekst gaat men er zelfs ietsje dieper op in! De auto heeft zij en dakschade gehad (dat klopt). Dat is allemaal keurig gerepareerd, zo te zien.

Amerikaanse M3

De auto is van origine een Amerikaanse M3 met DCT, maar omgebouwd naar een handbak. Kijk, daar houden wij puristen wel van. Er brandt een lampje (storing snelheidssensor), maar de lagerschalen zijn vervangen en er zijn twee nieuwe banden. Ze hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt door de facelift-achterzijde te monteren. Die achterlichten zien er een stuk beter uit zo.

Over de prijs zijn ze een beetje star, 22.500 euro is echt de bodemprijs en de auto wordt in consignatie verkocht, dus je hebt geen garantie. Aan de andere kant, je hebt een uitstekend rijdende M3 met die dikke V8. Daarbij, bij deze M3 zijn ze er eerlijk over, je kan ook 10 mille extra uitgeven en dat je het niet weet dat ie stiekem toch schade heeft gehad. Daarbij is 80.000 km niet zoveel. Dus je kunt er nog een hele tijd mee door! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hieronder de rijtest om te zien waar je op moet letten:

En hier hoe ‘ie eraan toe was:

Met dank aan @petroldrinker voor de tip!