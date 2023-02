Drukste en duurste stad om in te autorijden is Rotterdam

Uit de TomTom Traffic Index blijkt dat Rotterdam toch echt de drukste én duurste stad is om in te rijden.

Toch wel jammer omdat ondergetekende uit de regio komt. En ja, ik ervaar het ook. Het is vaak achteraan aansluiten om ergens te komen. Het is gewoon druk en we staan überhaupt in Nederland veel in de file, maar dus nog meer in Rotterdam. Komt nog eens bij dat het ook nog eens de duurste stad is. Maar laten we eerlijk zijn, wat een mooie stad is het toch. Daar moet je iets voor over hebben. Ja toch, niet dan.

Drukste en duurste stad is Rotterdam

TomTom kennen we natuurlijk allemaal van de navigatie-apparaatjes. Elk jaar houden zij een onderzoek genaamd de TomTom Traffic Index. Dit is een rapport waarin de verkeerssituaties van 359 steden in 56 landen wordt bekeken. Nieuw is dat er dit jaar voor het eerst de kosten van autorijden en de milieu-impact per kilometer is meegenomen.

In het algemeen werd autorijden duurder, maar de hoogste stijging zien we in Rotterdam. Dit is van toepassing op brandstofauto’s, maar ook op elektrische auto’s. In 62% van alle steden die onderzocht zijn nam de reistijd toe. En dat is best veel. Het thuiswerken heeft blijkbaar niet doorgezet en we zitten allemaal in onze auto op weg naar ons werk. De pandemie heeft ons niet geleerd dat het onverstandig is om elke dag met z’n allen op dezelfde tijd te reizen.

Maasstad

In Rotterdam verloor je in 2022 ruim 42 uur door in de file te staan tijdens de spitsuren. Zonde van je tijd! Ook de drukste dag van het afgelopen jaar was in Rotjeknor. Dit was op 24 mei 2022 en toen deed je er gemiddeld 17 minuten langer over om een afstand van 10 kilometer te overbruggen. Op zich wel te verklaren, want toen was er een klimaatdemonstratie en die drammers hebben het niet zo op auto’s. Wegen werden dus geblokkeerd, waardoor je vast kwam te staan.

In de Maasstad stond je dus lang stil, maar je betaalde tevens veel. Natuurlijk, de energieprijzen waren al hoog door onder andere de oorlog in Oekraïne maar in Rotterdam betalen we het meeste. De gemiddelde automobilist geeft hier 756 euro uit aan benzine. Overigens, de Nederlander was sowieso de pineut. Autorijden werd fors duurder: rijden met een benzineauto werd 16% duurder en met een dieselauto 32%.

Rijgewoonten

We vallen weer terug in oude gewoontes en willen weer op kantoor werken. Lekker warm en zonder eigen stookkosten, dat wel. Maar daar betalen we een prijs voor. We staan massaal in de file nu bedrijven thuiswerken weer afschaffen.

Zonde, want met enige flexibiliteit zijn de meeste files echt wel te voorkomen. Eens? Of werk jij ook gewoon weer op de vaste uren bij je baas? Laat het ons weten in de comments.