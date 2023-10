Jongeren massaal aan de campers en caravans

Een sleurhut is alleen voor boomers? Nee hoor!

Naar de camping met een sleurhut achter je Mondeo of Passat. Dat is iets voor papa’s en mama’s van inmiddels 50 jaar of ouder, toch? Fout! Het is blijkbaar hartstikke hip onder jongeren om een caravan of camper aan te schaffen. Dat blijkt uit cijfers van de Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

Jongeren kopen camper of caravan

Het bezit van caravans en campers onder jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot en met 25 jaar nam toe met maar liefst 53 procent in de afgelopen drie jaar! Het gaat hier om de periode 1 januari 2020 tot en met 1 september 2023. Daar is dus ook COVID in meegenomen. De wereldwijde gezondheidscrisis zorgde voor een toename van camper- en caravanverkoop: je bent minder afhankelijk van anderen en hebt je eigen huis op wielen om te gaan en staan waar je wil.

Ook onder de niet-jongeren is een toename te zien. In de leeftijdscategorie 26 tot en me 35 jaar nam het bezit van een camper of caravan toe met 35,5 procent. Van de twee soorten (caravan of camper) is de camper het populairst. Niet zo heel gek. Je koopt één voertuig en bent meteen klaar. Een caravan moet je ook nog achter een auto hangen. Te veel gedoe voor jongeren natuurlijk. De jeugd van tegenwoordig..

In de leeftijdscategorie 26 tot en me 35 jaar zit het wel snor met die campers: het bezit steeg met 70 procent. Onder jongeren tot en met 25 jaar nam het bezit zelfs met 105 procent toe.

Campers en caravans in Nederland

Kijk je naar de totaalcijfers dan wint de caravan het nog steeds van de camper. In Nederland zijn er 415.000 caravans en meer dan 180.000 campers. De camper heeft nog wat tijd nodig om het te winnen van de caravan, ondanks de stijging in populariteit.