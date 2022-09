O, nee! GP Zandvoort gooit agenda Mysteryland in de war

Leuk dat de GP van Zandvoort 2023 naar voren getrokken, maar nu komt het in de knoop met Mysteryland.

Met inmiddels twee Nederlandse races achter de rug is het wel duidelijk. De Grand Prix van Zandvoort is een evenement dat plaatsvindt in het begin van september, toch? Nou, niet voor 2023. Met de nieuwe kalender is de race naar voren getrokken. De Grand Prix van Nederland 2023 zal plaatsvinden in het weekend van 25 en 27 augustus.

Hartje zomer, heerlijk toch? Maar wat ook op de kalender staat voor datzelfde weekend is Mysteryland. Het muziekfestival valt net als de GP van Zandvoort onder de hoede van gemeente Haarlemmermeer. De GP van Zandvoort is in, euh, Zandvoort en Mysteryland in Hoofddorp. En dat is een probleem.

De burgermeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, twijfelt namelijk of beide events wel in hetzelfde weekend kunnen plaatsvinden. Dat zegt ze in gesprek met Nu.nl. Het is nog maar de vraag of er voldoende politiecapaciteit is om beide grootschalige events in eenzelfde weekend te laten verlopen.

Het antwoord is natuurlijk nee. En één van de twee evenementen zal naar alle waarschijnlijkheid verplaatst worden. Organisatorisch heeft de GP van Zandvoort de bovenhand op Mysteryland. Tijdens de Grand Prix komen er 300.000 mensen naar de badplaats, terwijl het festival in Hoofddorp ‘slechts’ 130.000 bezoekers aantrekt.

Bovendien heeft Zandvoort te maken met een internationale kalender. Een weekend later of eerder is niet zomaar iets dat de Formule 1 kan regelen. Tegelijkertijd zal ook Mysteryland vast willen houden aan dit weekend. Artiesten zijn immers al geboekt en de kaartverkoop voor het muziekfestival gaat vandaag van start.

Kortom, een gevalletje popcorn om te zien wat hier de uitkomst van gaat zijn. Feit is dat de burgermeester van Haarlemmermeer wat moeilijke gesprekken te wachten staat.

Dan is er nog het grote dilemma voor de festivalganger met een liefde voor Formule 1. Mocht beide events toch in hetzelfde weekend plaatsvinden. Ga je in het raceweekend naar Mysteryland of naar de Formule 1? Tsjonge, ik zou niet in je festivalschoenen willen staan om zo’n verschrikkelijk moeilijke keuze te moeten maken.