Koop deze Amsterdamse parkeergarage voor 7,85 miljoen euro

Oh ja, niet onbelangrijk, bij deze Amsterdamse parkeergarage van 7,85 miljoen krijg je ook nog geheel gratis een heel dik grachtenpand cadeau.

Iedereen die weleens in Amsterdam is geweest, weet dat parkeren daar het best te vergelijken is met de hel. Naast dat je er een godsvermogen voor betaalt, is het op de meeste plekken ook vrijwel onmogelijk om überhaupt een parkeerplekje te vinden.

In de toekomst zal het ook niet beter gaan worden, integendeel. Sinds het stadhuis in de Amsterdamse Stopera voornamelijk bevolkt wordt door Groen-Linksers of hun politieke evenknie, moet de auto het ontgelden in de hoofdstad. En hoe kun je de automobilist het beste pesten (naast drempels)? Nou, met peperdure parkeerplaatsen.

Waarvan akte.

Koop gewoon je eigen Amsterdamse parkeergarage

Problemen zijn er om opgelost te worden. Daar helpen wij van Autoblog je volgaarne mee, gratis en voor niets zelfs. Mocht je graag in Amsterdam willen parkeren en niet ieder uur een klein tientje naar Femke c.s. willen overmaken, kun je het beste gewoon je eigen parkeergarage kopen.

En dankzij de collega’s van het onvolprezen prachtblad Quote hebben we er eentje voor je gevonden. Ok, met 7,85 miljoen is goedkoop anders, maar je krijgt er wel 7 parkeerplekken voor terug. En een grachtenpand van 856 vierkante meter er helemaal gratis en voor niets bij. Kijk, nou praten we ergens over.

Verhuur die parkeerplekken gewoon

Deze parkeergarage ligt aan de Amsterdamse Prinsengracht, bij de meesten van jullie wel bekend. Ja, ook bij jou, al zeg je straks ‘stoer’ in de comments dat je nooit in Amsterdam komt en nog nooit van die hele Prinsengracht hebt gehoord. Je liegt gewoon. Maar dat geheel terzijde.

Parkeren daar kost voor het plebs zonder eigen parkeergarage 7,50 per uur. Als je daar dagelijks, dus 24 uur per dag en 4 weken per maand wil parkeren, zou je 5580 euro kwijt zijn, afhangende van het aantal dagen in de betreffende maand. Verhuur je die 7 plekken dus, vang jij maandelijks 39.060 euro. De snelle rekenaar weet nu allang dat je je hele investering er dan al in 200 maanden en een beetje uit hebt!

En dat betekent dat jij dus na 16 en een half jaar geheel gratis je eigen Amsterdamse parkeergarage hebt. Inclusief grachtenpand van 856 vierkante meter. Is snel verdiend, toch? Mocht je nou dolenthousiast zijn geworden dankzij deze geweldige ‘business opportunity’, dan raad ik je aan snel de makelaar te bellen en de parkeergarage te kopen.

Doe het snel, voordat iemand je voor is!