Anky van Grunsven gooit schaduw op Max Verstappen

HUHUHUHU, waarom is Max Verstappen überhaupt genomineerd voor Sportman van het Jaar?

Max Verstappen en de Sportman van het Jaar-verkiezing, het is tot op heden geen gelukkige combinatie. Wellicht heeft dat te maken met oude sentimenten, waarvan je nog steeds soms echo’s hoort op oude media zoals de TV. Autosport is geen sport DURRR! Opgevoerde skelters DURRR! Toch is de KNAF (KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club) Nederlandse Autosport Federatie) gewoon aangesloten bij het NOC*NSF. Zodoende komt ook Max in aanmerking voor de prijzen, net als alle bowlers, badmintonners, Go-spelers en Frisbeeërs van het land.

Doch nadat Max zijn eerste F1-seizoen volbracht in 2015, haalde hij weliswaar zo’n beetje alle prijzen op bij het FIA-gala, maar liet het Nederlandse sportgala hem links liggen. Oké, daar viel nog wel wat voor te zeggen. Hoewel de kenners al doorhadden dat Max’ resultaten in 2015 bijzonder waren, pakte hij geen podiums of overwinningen.

Vervolgens won Max vorig jaar echter in Spanje en was de hype opeens volledig los. Na 66 jaar sappelen eindelijk de eerste Nederlandse F1-overwinning! Uiteraard kreeg Max daarvoor alsnog ‘de Jaap Eden’, hoewel hij zelf aangaf dat hij er niet per se op zat te wachten en de trofee liet oppikken door Jantje Lammers. Pas maanden later nam VER het beeldje zelf in ontvangst.

Dit jaar pakte Max niet één, maar twee overwinningen. Op zich logisch dus dat de racer opgaat voor een repeat zou je zeggen. Zijn concurrenten zijn dit jaar Sven Kramer en Tom van der Molen Dumoulin. Sven heeft vast weer iets gewonnen met schaatsen en Tom won pakte de roze trui bij een Spandex-festijn in Italië. Puike prestaties. Zo puik zelfs, dat Anky van Grunsven zich in de Telegraaf afvraagt wat Max in het rijtje van drie doet:

Wat doet Max Verstappen tussen de nominaties van Sporter van het Jaar? Dat hij in 2016 werd verkozen tot Sportman met de eerste GP-overwinning was ergens nog te billijken. Geen Nederlander flikte dat ooit. Maar hem nu met twee F1-zeges weer tussen wereldkampioenen als Sven Kramer en Tom Dumoulin neerzetten, doet afbreuk aan Verstappens eigen intenties.

Hoe dan? Het kan toch dat je je eigen doelen niet haalt en alsnog de beste resultaten neerzet? Bovendien lijkt de amazone Max’ prestaties zelfs toch ook een beetje in twijfel te trekken.

Ik weet niet hoe de vakjury tot een besluit komt, want je zou volgens mij de allerbesten in de sport moeten nomineren. Dat is in de Formule 1 op dit moment Lewis Hamilton, want Max werd zesde, nog een plekje slechter dan vorig jaar.

Een aparte inschatting van de Olympisch kampioene die toch juist zou moeten weten dat je niet ver komt zonder genoeg pk’s in het leven.