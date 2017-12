Begin van het einde? Audi stopt met kleine diesels

De blauwe Diesel Dampf trekt langzaam op.

Dus toch. Ondanks eerdere ronkende boksbeugel-berichtgeving over het redden van de diesel, is Audi naar verluidt van plan te stoppen met het aanbieden van dieselmotoren in de kleinste modellen uit haar gamma. Dit stelt althans het tijdschrift Auto-Motor-und-Sport. Al bij de nieuwe Audi A1 die eind volgend jaar op de markt komt, zal er waarschijnlijk geen dieselmotor beschikbaar komen. Het zou inmiddels simpelweg niet meer rendabel zijn om met kleine dieselauto’s rond te karren en daardoor logischerwijs ook niet meer rendabel om ze te maken.

Mogelijk is dit de eerste stap in de definitieve uitfasering van Audi-diesels. Nu al wordt namelijk gespeculeerd dat ook de nieuwe A3 weleens het voorbeeld van de A1 kan gaan volgen. Een en ander heeft maken met het feit dat nieuwe auto’s moeten voldoen aan de Euro-7 norm. Die is namelijk nog strenger dan je lerares Nederlands op de middelbare school.

Toch is Audi’s techniekchef Peter Mertens nog niet bereid diesel helemaal af te schrijven. Hij ziet er nog muziek in om diesels te combineren met 48V-techniek om ze nog efficiënter te maken. Met de juiste nabehandeling van de uitlaatgassen zou er dan toch nog een toekomst kunnen zijn voor diesels.

Maar goed, dat zijn woorden en daden spreken luider. Het is bekend dat de Duitse auto industrie voorzichtig is met negatieve berichtgeving over diesels, onder andere vanwege de impact die dat heeft op de restwaardes van zelfontbranders. Het is namelijk niet handig om die flink onder druk te zetten als je zelf onlangs nog veel van die wagens verkocht hebt en er nog steeds meer wil verkopen.

Maar goed, mocht je nou toch per se 80.000 kilometer per jaar willen afleggen in een Audi A1 op een (voorlopig) economisch verantwoorde manier, weet je nu dat je niet hoeft te wachten op het nieuwe model. Snel die aankoopvideo van de huidige generatie begluren dus.