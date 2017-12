Verwoest de wildernis met deze Manhart MHX6

Koop dan gewoon meteen een tank...

Enkele jaren nadat Manhart voor het eerst hun versie van de BMW X6 presenteerde, vinden ze het tijd voor een nieuwere, extremere variant. Ditmaal is het geen doorsnee X6 die eraan moet geloven, maar een X6M. De wagen krijgt grotendeels dezelfde naam, maar dat is dan ook het enige.

De Manhart MHX6 Dirt² Concept, zoals het studiemodel heet, heeft de kwadratische aanduiding niet voor niets in de naam verwerkt. De 4,4-liter V8 in de omgetoverde X6M wordt namelijk opgeblazen tot maar liefst 900 pk en 1.200 Nm aan koppel. Deze magistrale cijfers worden bereikt door de motor vrijwel geheel opnieuw op te bouwen. Manhart haalt de achtcilinder helemaal uit elkaar, zodat ze o.a. nieuwe zuigers en turbo’s kunnen plaatsen. Daarnaast krijgt het een zwaargewicht van een versnellingsbak en wordt de achteras ernstig verstevigd om de toename in vermogen op te vangen. Als kers op de taart haalden ze een remsysteem uit eigen keuken.

Het ruige uiterlijk dient vooral voor de markten in het Midden-Oosten, daar ze blijkbaar overtuigd zijn er een aantal in het gebied te verkopen. De buitenzijde wordt exorbitant aangekleed met een rolkooi, snorkel en een lier. Voor het geval het nog niet duidelijk was dat Manhart, om wat voor reden dan ook, verwacht dat hun klanten in het Andesgebergte wonen, zetten ze de X6M op hoge poten en verstevigden ze de bodem. Oh, en hij krijgt een limited slip differentieel.

Al met al gaat Manhart slechts 5 van zulke joekels maken, waarvoor ze niet minder dan € 395.000 willen zien. Bestel je er een, reken dan op een wachttijd van tussen de 6 tot 8 maanden.