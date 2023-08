Anniversary Porsche: dit zijn er 12 op een rij!

Als je de blits wil maken op de Porsche meeting, zorg dan dat je een van deze Anniversary Porsche modellen hebt.

Een tijdje terug onthulde de Porsche 911 S/T. De auto is een heel erg bijzondere uitvoering van de 911. We dachten ze allemaal gehad te hebben, maar Porsche zag de mogelijkheid om nog een smaakje toe te voegen aan de Porsche 911-range die enorm aan het uitdijen is.

Maar het is niet zomaar een speciaal smaakje, de auto valt in de reeks van de Anniversary Modellen. Of de ‘Jahre’-modellen van Porsche. We gingen eventjes graven in de historie en kwamen een aantal toffe pareltjes tegen die we je zeker niet willen onthouden.

Let wel, het gaat hier niet om alle modellen, om enkele gave voorbeelden. Anders zou dit lijstje wel heel erg lang worden!

Porsche 911 Carrera 25 Jahre 911

1988

500 exemplaren

Natuurlijk was er geen Anniversary model van de Porsche 911 na 10 of 15 jaar. Men wist niet dat het een legendarisch model zou worden. Het werd op een gegeven moment een wat oudere Porsche. Aanvankelijk zag men de 25 Jahre als een afscheidseditie (wat het ook was, overigens).

Voor de Amerikaanse markt zijn er 500 gebouwd, waarvan 200 cabrio’s en 300 coupés. Van de Coupés zijn er 240 zilver en 60 zwart, van de cabriolets zijn er 160 zilver en 40 zwart. Ze hebben allemaal zijdegrijs lederen bekleding met zwarte piping en grijze velours vloermatten. De Fuchs-velgen zijn in kleur uitgevoerd.

Porsche 911 Commemorative Edition

1988

875 exemplaren

Deze lijkt heel erg op de 25 Jahre, maar is net iets anders. Deze editie was eveneens daar om de 911 nog een beetje te kunnen slijten, maar ook om de productie van 250.000 exemplaren te kunnen vieren. De oplettende lezer zal snel hebben uitgerekend dat Porsche de eerste 25 jaar ongeveer zo’n 10.000 911’jes per jaar bouwde. Afgelopen jaar was dat 42.400 exemplaren.

Die kleur is Diamond Blue, met het middenstuk van de Fuchs-velgen in kleur meegespoten. Het interieur is Silver Blue. Je kon kiezen uit een coupé, cabriolet maar ook een Targa. Ook de spoiler was standaard. Je kan de Commemorative Edition herkennen aan de handtekening van Ferdinand Porsche in de hoofdsteunen. Nee, dat zijn geen echte handtekeningen. Niet alleen omdat 875 exemplaren wel erg veel is, maar ook omdat Ferdinand Porsche toen al 38 jaar dood was. Alle exemplaren hebben de G50-transmissie.

Porsche 944 Celebration Edition

1988

930 exemplaren

De Porsche 944 is volgens Jaap de allerbeste auto ooit gebouwd en gaat binnenkort extreem in waarde toenemen. De 944 is voor Porsche een heel erg belangrijke auto gewest. De 911 is legendarisch, maar het was de 944 die ervoor zorgde dat de schoorsteen bleef roken.

Naast een verkoopsucces was het ook gewoon een erg puik rijdende auto. Je kon kiezen uit de kleuren Zermatt Silber of Satinschwarz. Herkenbare items zijn de Teledial-velgen, mistlampen zonnedak en een plakkaat in het interieur. Er zijn er 930 stuks van gebouwd. De reden voor het feestje was eigenlijk dat de verkopen dramatisch waren en Porsche de verkoopcijfers wilde opkrikken.

Porsche 911 Carrera 4 30 Jahre 911 (964)

1993 – 1994

911 exemplaren

Tegenwoordig zijn gewend dat de Carrera 4 de brede bips heeft, maar dat was vroeger zeker niet het geval. In 1993 kwam de Porsche 911 30 Jahre 911. De basis was een Carrera 4, maar dan kreeg je extra brede body aan de voor en achterzijde. Er zijn drie kleuren mogelijk: Viola, Amethyst en Polar Silver.

Het interieur van de Porsche 964 Anniversary is Rubicon-grijs, maar dan met het uitgebreide lederpakket. Sommige exemplaren hebben een zwart interieur. De badge aan de achterzijde vermeldt dat het een ‘911’ is, als je goed kijkt zie je op de streep ‘ANNIVERSARY’ staan. De motor is de reguliere 3.6 liter met 250 pk, alhoewel er geluiden gaan dat de Anniversary-modellen ‘de eerste blokken van de mal hadden’, maar dat is bij ons niet officieel bekend.

Porsche 911 Millenium (996)

1999

911 exemplaren

In het kader van bijzondere kleurencombinaties, hebben we hier een leuke voor je: Chromaflair Violet met hazelnoot-bruin interieur. De 911 Millennium kwam in 1999 op de markt en was behoorlijk zeldzaam. De basis is de 911 Carrera 4. Naast de bijzondere lak en het aparte interieur kreeg je ook verchroomde Turbotwist-velgen bij.

Speciaal voor autobloglezer @amghans zorgde Porsche voor een hele hoop houtinleg in het interieur van deze oto. Op de achterzijde stond niet Porsche 911 Carrera 4 Millennium Edition, maar simpelweg 911. Er zijn er 950 exemplaren van gebouwd, je kon kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een vijftraps Tiptronic-automaat.

Porsche Boxster 50 Jahre 550 Spyder (987)

2003

1.953 exemplaren

De Anniversary Porsche hoeft natuurlijk niet een 911 te eren om in dit lijstje te staan. Deze Porsche Boxster eert namelijk de 550 Spyder. Porsche probeerde logischerwijs de link te leggen naar andere geweldige Porsches met de motor in het midden. De basis is de Boxster S, maar de motor werd verder opgevoerd.

In dit geval levert de 3.2 liter motor 266 pk, waarmee het de sterkste Boxster van de 986-generatie is. Bijzonder was de lakkleur: Carrera GT-zilver, exact dezelfde kleur als het zilver van de Carrera GT (en tegenwoordig gewoon een van de grijze kleuren). Het interieur was net als de kap cacao-bruin. Two-tone 18 inch velgen, sportuitlaten en 5 mm spacers waren standaard.

Porsche 911 Carrera 40 Jahre (996)

2004

1.963 exemplaren

Deze Anniversary Porsche werd onthuld aan het einde van 2003 en begin 2004 geleverd. Inderdaad, vlak voordat de 997 op de markt kwam. De 40 Jahre Edition is een hele aparte. De kleur is Carrera GT-zilver (toen nog bijzonder).

De motor is de 3.6 boxer, maar dan met het optionele X51-pakket. Hierdoor levert de motor 345 pk in plaats van 320 stuks. De voorzijde is van een turbo en de auto is voorzien van verchroomde velgen. De meeste exemplaren hebben een sportuitlaat, maar die werd achteraf door de dealer gemonteerd. In Europa kon je ‘m ook met GT3-esque schaalstoelen bestellen.

Porsche Boxster RS 60 Spyder (987)

2008

1.960 exemplaren

Een opvallend onopvallende auto. De Porsche Boxster RS 60 Spyder is een hoedtik aan de 718 RS 60 Spyder waarme Porsche in 1960 de 12 uur van Sebring won. De basis is een Boxster S, maar dan met enkele toffe upgrades.

Zo zijn de achterlichten helemaal rood en zijn er enkele koetswerkdelen in kleur meegespoten. Ook heb je een rood kapje. Bijzonder detail: boven de teller is er geen afdekscherm. Er zijn alleen meters. De motor is de 3.2 liter boxer, maar nu met een sportuitlaat en een vermogen van 303 pk.

Porsche 911 50 Jahre 911 Edition (991)

2013

1.963 exemplaren

Hier kwam Porsche erachter dat een beetje retro-styling niet verkeerd is. Nou ja, dat hadden ze waarschijnlijk al door toen de 997 ronde koplampen kreeg en later met de Sport Classic. 50 Jahre Edition heeft geweldige Houndstooth-bekleding (Pepita noemt Porsche het zelf) en heerlijk retro Fuchs-velgen, zonder dat het kitscherig wordt. Wellicht omdat de 911 in basis nooit écht anders is geweest. Daardoor passen al die-elementen er zo goed op.

De basis is de Carrera S, maar dan met een hoop unieke extra’s en uitrusting. Ondanks dat het een ’S’ is, heeft de 50 Jahre Edition een Carrera 4 body, dus met 10 mm breder heupjes. De motor is de 3.8 liter boxer, met in dit geval standaard de powerkit en dus 420 pk. Achterwielaandrijving was de enige mogelijkheid, maar qua schakelen had je wel een keuze tussen de handbak (met zeven versnellingen!) en de PDK.

Porsche Boxster 25 Jahre (982)

2021

1.250 exemplaren

Als je de introductie van de Boxster hebt meegemaakt, is de Boxster 25 Jahre heel erg confronterend. Want de Boxster bestaat ook al langer dan 25 jaar! De basis is niet de gewone 982-generatie van de Boxster, maar de GTS. Dus geen 2.0 of 2.5 viercilinder turbo, maar een atmosferische zescilinder boxer met 400 pk. Je kon kiezen uit wit, zwart of zilver kleurige lak, mits de bekleding rood was en de velgen goud.

Porsche 911 Edition 50 Years 911 Targa (992)

2023-2024

750 exemplaren

Ach ja, waarom niet een carrosserievariant in het zonnetje zetten? Porsche is een van de weinige merken die een dergelijk model aanbieden. Aanvankelijk was het een noodplan, omdat cabrio’s verkopen in de VS erg lastig was vroeger. Nu is het vooral een stijlicoon waarmee je aangeeft te beschikken over hele goede smaak. In het geval van de 50 Years Anniversary Edition krijg je een ietwat saaie uitvoering, maar dat komt vooral omdat het een hoedtik is naar een 911T 2.4 Targa uit 1972.

De basis van het feestmodel is een Targa 4 GTS, dus met een 480 pk sterke motor. Verder krijg je badges en zwartgeruite Sport-Tex bekleding voor de stoelen. Uiteraard krijg je er ook een mooi klokje bij, een opnieuw ontworpen Chronograph I. Andere hardware wijzigingen zijn de aluminium targabeugel en het Sport Chrono Pakket. Dit model kun je op het moment van schrijven nog gewoon bij Porsche bestellen!

Porsche 911 S/T (992)

2023-2024

1963 exemplaren

Mocht je een Porsche 911 Carrera Anniversary model willen, dan kun je lang wachten. Bij Porsche dachten ze ook slim: waarom 250 mille vragen voor een special Edition terwijl je er meer dan 4 ton voor kan krijgen? Een groot verschil met veel andere 911’jes is dat de basis ook een GT3 is, maar dan zonder spoilers. Ja, dat is een 911 Touring ook, maar hier heb je ietsje meer carbon. Zie het als de RS-versie van de Touring.