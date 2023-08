Red Bull gooit schaduw op contract Sergio Perez

De Mexicaanse teammaat van Verstappen ligt vast voor 2024. Of…toch niet?

Bij de teams van Red Bull is het weer een ouderwetse stoelendans. Max Verstappen zit natuurlijk gebeiteld bij Red Bull Racing. Hij is de kip met de gouden eieren. De koning Midas die alles wat hij aanraakt in goud laat veranderen. De vleesgeworden reïncarnatie van Ayrton Senna. En natuurlijk de belangrijkste accolade: de held van het autoblog-reaguurdersgilde.

Alle andere coureurs binnen de Red Bull familie moeten ouderwets bibberen. Nyck de Vries ondervond enkele maanden geleden op pijnlijke wijze waarom Helmut Marko ‘een reputatie‘ heeft. Hij was vorig jaar omstreeks deze tijd heel even de nieuwe held van de Formule 1 na zijn gastoptreden voor Williams in Monza. Binnen een jaar is de F1 kans die hij eindelijk kreeg echter volledig afgefakkeld.

Dat bleek ook dit weekend weer. Want toen Nycks vervanger Ricciardo een hand brak, werd niet Nyck maar Liam Lawson aangewezen als diens vervanger. Op zich ‘logisch’. De Nieuw-Zeelander is de aangewezen reserve van Red Bull. Maar goed, hoe vaak hebben we in het verleden gezien dat er dan toch een iets ervarener coureur in de stoel wordt gezet…Nyck heeft ervaring met de AT04, maar zijn tijd bij Red Bull blijkt nu toch echt passé te zijn.

En toch…weet je ook dat nooit zeker met Helmut Marko. Daniil Kvyat werd ongeveer tien miljoen keer publiekelijk vernederd door de Oostenrijker. Maar toch haalde hij de Rus ook elke keer weer terug. Het leek haast wel alsof hij Kvyat aanstelde om hem weer te kunnen ontslaan. Stel dat Lawson een draak van een race rijdt en Ricciardo een lastiger breukje heeft dan gehoopt…Wellicht zit Nyck dan net als vorig jaar weer achter het stuur in Monza.

Deze grilligheid zal ook Sergio Perez wel eens wakker houden ’s nachts. De Mexicaan is momenteel immers toch echt wel een beetje aan het verzuipen naast Max. Hij wijt dat aan updates aan de RB19 bij de Grand Prix van Spanje. Maar je kan niet je als zevende kwalificeren terwijl je teammaat met een halve tel op de nummer twee pole position pakt. Het verschil met Max was vandaag 1,3 seconden. Dat is als het verschil tussen Feyenoord en Kozakken Boys.

En dus wordt aan de stoelpoten gezaagd van de Mexicaan. Niet chique en gezellig, maar in een discipline waar alleen de objectieve klok telt en miljoenen betaald worden aan coureurs om hard te gaan, wel logisch. Tegen de Kleine Zeitung suggereert Marko dat het contract van Perez voor 2024, toch niet helemaal waterdicht is:

Niets is 100 procent veilig in de Formule 1, het bestaat gewoon niet. Er zijn altijd wel ergens prestatie-gerelateerde situaties waarover gesproken moet worden. We bekijken het en bespreken hoe het verder moet in Zandvoort, dan weten we meer. Het doel is uiteraard om volgend seizoen bij Checo te starten, maar daarvoor moet hij het wel waarmaken. Met Liam Lawson en Ricciardo zijn er alternatieven, je moet altijd een plan B hebben. Helmut Marko, heeft nog nooit een contract gezien waar hij geen gaten in kan schieten

Over Ricciardo is Helmut ondertussen extreem goed te spreken. RIC heeft een relatie met de dochter van Gerhard Berger en was onlangs in Oostenrijk. Hij is toen ook maar even bij Helmut langs gegaan in Graz:

We hebben elkaar gezien, maar dat is evident als hij naar Graz komt. Hij is enorm populair binnen het team. heeft een zeer positieve persoonlijkheid, een succesvolle carrière en ongelooflijk veel ervaring. Zijn momentum en kracht veroorzaakten een echte schok bij AlphaTauri. Dat was een echte motivatieboost. Helmut Marko, lacht mee met de honingdassen

Dus…Toch weer Max en Daniel samen bij Red Bull volgend jaar? We gaan het zien…Ook voor RIC geldt dan natuurlijk wel: presteren. Want bij Red Bull heb je slechts een geldig contract, zo lang je punten, podia en overwinningen oplevert. Niet altijd even fair, of misschien juist wel extreem fair, dat mag je zelf bepalen. Helmut zal er echter linksom of rechtsom niks om geven. Waarvan akte.