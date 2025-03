Anti-auto beleid Parijs bereikt nieuw niveau

Nog even en je kan met de auto straks Parijs niet meer in.

De Franse hoofdstad Parijs voert al jaren een duidelijk anti-auto beleid uit. Stapsgewijs komen er maatregelen die telkens weer nadelig uitpakken voor bezitters van een voiture. Met dit keer het sluiten van honderden straten voor auto’s, waarbij maar liefst 10.000 parkeerplekken verdwijnen.

Het besluit is genomen door middel van een referendum. Ironisch genoeg interesseert het Parijzenaren geen bal wat de gemeente verzint. Slechts 4 procent van de stemgerechtigden nam daadwerkelijk een moeite om een stem uit te brengen. Misschien niet geheel verrassend waren de mensen die er wél wat van vonden te vinden in het stemhokje. De uitslag: 65,96 procent is voor, 34,04 procent is tegen.

Dat betekent dat de auto in 500 straten in Parijs straks niet langer welkom zijn. Een zege voor de gemeenteraad, want de Franse hoofdstad vecht al jaren voor een schonere stad. Auto’s weren is daarbij de makkelijkste oplossing,

Dit soort ontwikkelingen kunnen ook een effect gaan hebben bij ons in Nederland. Het zal niet de eerste keer zijn dat Europese steden naar elkaar kijken als het gaat om beslissingen en het effect daarvan.

Mocht Parijs inderdaad een schonere stad worden met dit beleid kun je er donder op zeggen dat een stad als Amsterdam met misschien wel vergelijkbare maatregelen komt. Of Utrecht. Ook zo’n stad die de auto liever kwijt dan rijk is.

Met de uitkomst van dit referendum neemt Parijs in vijf jaar tijd afscheid van maar liefst 20.000 parkeerplaatsen. In 700 straten in de Franse hoofdstad zijn auto’s straks niet meer welkom. Welke nieuwe straten aan het rijtje toegevoegd worden is nog niet bekend. Dat zal op wijkniveau worden besloten.

Voor toeristen maakt dit referendum niet heel veel uit. Tenzij jij zo’n figuur bent die de auto in een wijk parkeert en met het openbaar vervoer naar het centrum reist. (via Telegraaf)

Foto: Rolls-Royce in Parijs via koenketravel op Autoblog Spots