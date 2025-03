Reclame tijdens race maakt ViaPlay-kijkers woest

Lekker reclame kijken op zondagochtend bij ViaPlay, afgelopen weekend.

Het leven is voor Formule 1-fans een stuk duurder geworden. Zowel ViaPlay ls F1 TV gingen in prijs omhoog. Viaplay heeft zijn abonnementen opnieuw op de schop gegooid, met de introductie van een Basis-abonnement van €16,99 per maand, of €20 per maand en dan is het maandelijks opzegbaar. Het nadeel? Reclame!

Basis-abonnement met reclame bij ViaPlay

Zondagochtend, 08.00 uur. De koffie staat klaar, het ontbijt is geregeld, en je zit vol F1-verwachting voor de buis om de Grand Prix van China te kijken. Maar in plaats van de Grand Prix, krijg je ook nog een hoop reclame voorgeschoteld. Die reclame konden abonnees van het Basis-abonnement verwachten. Toch regent het klachten op sociale media. Daarover bericht de Telegraaf.

Twee tientjes per maand betalen voor een abonnement op Formule 1 en dan alsnog reclame onderbrekingen krijgen. Het is niet zo dat je dan de race niet meer zit. In plaats daarvan verkleint ViaPlay het beeld van de race en deelt men het scherm met een commercial. Geen reclame betekent upgraden naar een duurder abonnement van €21,99 per maand als je flexibel wilt blijven.

Op social media werd Viaplay meteen afgemaakt. “We betalen al bijna 20 euro en dan krijgen we óók nog reclame? Belachelijk!”, klaagt een gefrustreerde kijker. Een ander dreigt: “Kappen hiermee, anders ben ik weg!”

Een deel zegt het abonnement te hebben opgezegd en over te stappen naar F1 TV. Eerlijk is eerlijk, ons advies is ook om gewoon lekker F1 TV te nemen. ViaPlay heeft alles over gehad om de rechten van de Formule 1 binnen te krijgen, maar daar staat tegenover dat abonnees de gevolgen nu moeten slikken. Dure abonnementen en ook nog eens een prijzig basis-abonnement met reclame. De Nederlander is ViaPlay niet meer gaan waarderen. Integendeel.