ANWB: Blijf vooral thuiswerken, anders komen files terug

We moeten met z’n allen lekker blijven thuiswerken, zo vindt de ANWB, anders lopen we het risico dat de files weer terugkeren.

Wie vaak op de weg is, zal het vast wel hebben gezien: de klassieke files zijn maandenlang afwezig geweest. Natuurlijk, als er ergens een botsing is geweest, dan kom je nog wel eens in een auto-stoet terecht. Maar iedere ochtend en avond dezelfde, vaste files tijdens de spits? Voor de meeste automobilisten zal dat verleden tijd zijn.

Dat ziet de ANWB nu ook. ‘Een sterke afname’, uiteraard vanwege het coronavirus. Nederland werkt vaker thuis, dus is er tijdens de spits een stuk minder blik op de weg. De ANWB vindt dat Nederlanders ook na de coronacrisis moet blijven thuiswerken. Althans, werkgevers moeten daar een beleid voor bedenken, denkt de organisatie. Want anders komen die files straks gewoon weer terug, met alle gevolgen van dien.

Om kracht bij hun advies te zetten, hebben ze tweeduizend Nederlanders gevraagd wat zij van het thuiswerken vinden. Volgens dit onderzoek wil ongeveer zestig procent na de crisis minimaal twee dagen blijven thuiswerken. Slechts 21 procent zou weer elke dag naar het kantoor willen.

Met dit onderzoek in de hand, denkt de ANWB dat twee of drie dagen per week thuiswerken de norm zou kunnen worden. Daarmee zou je aan de wensen van de werknemers kunnen voldoen, zo stelt de bond, én kan je files in de spits beperken. Goed nieuws voor iedereen, niet? Nu alleen ervoor zorgen dat we niet allemaal op maandag, donderdag en vrijdag gaan thuiswerken. Want anders schieten we er natuurlijk alsnog niks mee op.

