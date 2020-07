Deze twee BMW’s worden straks elektrisch

BMW heeft aangekondigd welke twee modellen straks als elektrische auto verkocht gaan worden.

Het is een inmiddels vrij bekend persbericht van een autofabrikant. ‘Wij als autofabrikant hebben duurzaamheid en de vermindering van de CO2-uitstoot super hoog staan!’ Daarna komt er een heel riedeltje aan beloftes en saaie teksten, over hoeveel CO2-uitstoot ze waar willen gaan beperken. Vandaag gooit BMW een vergelijkbaar bericht de deur uit, met één interessant verschil: ze kondigen meteen even twee nieuwe elektrische auto’s aan.

Eind volgend jaar gaat de BMW Groep namelijk vijf volledig elektrische auto’s aanbieden. De BMW i3, de Mini Cooper SE, de BMW iX3, de BMW iNext en de BMW i4. Later moet daar de BMW 7 Serie bijkomen. Dan is het topmodel te koop als diesel- of benzine-mild-hybrid, als plug-inhybride of als volledig elektrische auto. Per 2023 moeten er 12,5 elektrische automodellen te koop zijn. Hoe ze een halve auto willen verkopen, is ons ook niet geheel duidelijk, maar ze hebben het toch echt over de helft van 25.

Over naar het concrete nieuws. Want de twee auto’s die BMW straks ook als elektrisch wil verkopen, zijn de BMW X1 en de BMW 5 Serie. Over laatstgenoemde hadden we al geruchten gehoord, maar het is voor het eerst dat BMW de komst van beide modellen zelf bevestigd. Goed nieuws voor de petrolheads die van benzine houden: net als bij de 7 Serie is het hier extra. Je zal dus straks gewoon nog een benzine- of dieselvariant van de 5 Serie kunnen kopen. Wel als mild-hybrid, voor de duidelijkheid.

Extra info over deze twee elektrische BMW’s geven de Duitsers nog even niet. Wel heeft BMW het over ‘high-volume series‘. Het lijkt met zo’n tekst niet logisch om dan alleen de M5 volledig elektrisch te maken, waar het eerder genoemde gerucht over ging. Die is immers niet per se als ‘high volume’ te bestempelen. Binnen enkele jaren zou de keuze voor elektrische sedans en crossovers dus net ietsjes ingewikkelder kunnen zijn.