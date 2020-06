ANWB: deze zomer meer pech op de weg

De vluchtstrook in Nederland krijgt het deze zomer drukker dan normaal. De ANWB voorziet meer pech.

Hoewel de grenzen open zijn, zullen veel Nederlanders ervoor kiezen om vakantie in eigen land door te brengen. Dat kun je doen met een opblaasbaar zwembad in de achtertuin, maar de kans is groot dat je ook even de hort opgaat. Op ontdekkingsreis naar een nieuwe provincie, of gewoon een populaire vakantiebestemming binnen onze landsgrenzen aandoen.

Al dat toenemende verkeer maakt het een drukkere zomer dan normaal op de Nederlandse wegen. In elk geval met verkeer met gele platen. De ANWB denkt dan ook dat er meer gevallen met pech zullen zijn in vergelijking met voorgaande zomers. Dat zegt de organisatie tegenover de Telegraaf. De ANWB mikt op een toename van 5 tot 10 procent aan pechgevallen.

Door deze ontwikkeling hebben ze ook bij de ANWB de boel anders ingedeeld in verband met de verwachte pech. Normaal gesproken heeft de dienst 12 eigen hulpdiensten in Frankrijk rijden. Deze zomer zijn het aantal hulptroepen gehalveerd. 6 van de 12 hulptroepen blijven in Nederland om te kunnen helpen met de verwachte drukte qua pechgevallen. In Italië is het zelfs zo dat de ANWB deze zomer helemaal geen hulptroepen heeft gestuurd. Mocht je naar Italië gaan en pech krijgen dan ben je afhankelijk van de lokale hulpdiensten. Het kan dus geen kwaad om een paar woordjes Italiaans te leren, mocht je die kant opgaan.

Fotocredit: Bentley met pech, via @magnusvannoord op Autojunk