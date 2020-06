Met deze occasions voor een prikkie kun je op vakantie

Niet meer de meest frisse auto’s, maar (waarschijnlijk) genoeg om voor een prikkie de zon op te zoeken. Occasions geschikt voor een vakantie!

De vakantie dit jaar gaat een beetje anders, maar het gaat wel weer door! En voor sommige mensen kan dat lastig worden. Vliegen is namelijk nog niet helemaal zoals normaal. Er bestaat een kans dat je halsoverkop niet meer gemakkelijk in een vliegtuig mag springen, dus moet je je plannen aanpassen.

Met de auto

Een makkelijke manier is met de auto eropuit. De meeste grenzen laten weer mensen passeren en campings kunnen vanaf 1 juli ook weer accommoderen. Op pad naar Frankrijk, zoals vele gezinnen al jaren doen, dat kan makkelijk.

Misschien heb je echter geen geschikte auto tot je beschikking. Te klein, te oncomfortabel, of misschien mag je van je leasecontract niet zo veel kilometers rijden. Een stationwagon kopen is een oplossing. Maar dat zijn niet de goedkoopste auto’s.

Of toch wel? Als je toch nog last minute een geschikte vakantieauto wil kopen, zijn er best een paar opties. Misschien niet voor een volledig jaar rijden, maar op en neer naar Frankrijk zou best kunnen in onderstaande occasions die klaar zijn voor de vakantie.

Checklist

Stationwagon (je wilt lekker veel ruimte en eventueel ook kids mee)

Minder dan 500 euro

Moet kunnen starten en lopen

APK tot minstens 1 september

Disclaimers zijn er ook, bijvoorbeeld dat met dit budget geen enkele auto feilloos is en je ook geen enorm fris uitziende FULL OPTION!!1!1! kanjerauto’s koopt. Ook zijn sommige auto’s wel geschikt voor het doel maar passen ze net niet lekker in de checklist, waardoor we ze niet zijn ‘vergeten’.

Ford Focus Wagon 1.8i Ghia (2002)

Optie één klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Deze generatie Focus staat bekend om goede rijeigenschappen en dit exemplaar ziet er niet extreem moe uit. Met 191.200 km is hij dat ook niet eens. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel wat klein euvel aan de auto te vinden is, maar lopen en starten doet hij gewoon. Een klein gokje wagen en voor 450 euro kun je met deze Focus een heel eind komen.

Renault Laguna 1.8 16V Break (1999)

Veel ex-Laguna-eigenaren krijgen al traumatische flashbacks als ze de naam Laguna ergens horen, dat is indirect de reden dat Renault heden ten dage de naam Talisman gebruikt. De problemen zaten echter vooral in de tweede generatie Laguna en daarmee worden de eerste en derde generatie veelal vergeten. Deze eerste generatie klinkt namelijk ook als een koopje. 315.000 km is veel, maar een auto van dit kaliber kan het meestal wel aan (mits goed onderhouden). Motor loopt perfect, aldus de verkoper. Het risico zit hem in de beschrijving van drie regels, dat gebreken worden verzwegen betekenen niet dat ze er niet zijn. Durf je toch met deze ruime Fransoos een avontuurtje aan te gaan, dan kan dat voor 450 euro.

Citroën Xsara 1.4 Break (2003)

Een Citroën kopen gaat altijd gepaard met een flinke portie ‘humor er van inzien’. We durven daarom niet te stellen dat we hier te maken hebben met het toppunt van betrouwbaarheid in deze lijst, maar één van de occasions voor de vakantie zou het kunnen zijn. Dit exemplaar met 262.000 km op de teller is van na de facelift, toen de styling iets interessanter werd. Goed, daar heb je verder niks aan als de auto niet loopt. Maar dat doet hij wel en er is zelfs recent nog onderhoud aan gedaan. Eén optisch dingetje wat je voor lief moet nemen is het ontbreken van één van de ‘chevrons’ in de grille, een probleem wat deze auto’s vaker hebben. Een trip naar het thuisland van deze Xsara kan ook al voor 450 euro.

Citroën C5 2.0 16V Break (2004)

De jongste in deze lijst is eveneens een Citroën met slechts 16 jaar achter de kiezen. De stalen velgen en doffe koplampen laten er verder geen twijfel over bestaan. Maar technisch vertoont de auto volgens de eigenaar weinig gebreken. Hydrauliek (toch wel belangrijk bij Citroëns) werkt, de 2.0 met 136 pk doet het en de kilometerstand is met 276.416 km hetzelfde als met veel van de wagons in dit artikel: het kan nog net. Bovendien is hij een tikkie goedkoper dan de rest: de C5 Break gaat voor 400 euro jouw kant op.

Seat Cordoba Vario 1.6 (1998)

Dan de drie gradaties van Volkswagen. Te beginnen met de Polo Variant. Die was er alleen bij de derde generatie (6N) en ging er na de facelift gelijk ook weer uit. Het zal je wellicht opvallen dat de auto die we hier zien helemaal geen VW-logo draagt. Dat klopt, het is een bijna identieke Seat Cordoba Vario. Absoluut niet de ruimste, snelste of mooiste, maar wel een onderhouden auto met een relatief flinke kofferbak. 450 euro en deze Polo (Ibiza) met rugzak staat klaar voor een leuke vakantie.

Volkswagen Golf Variant 1.6 (2000)

Iets groter dan een Polo is de Golf en ook daar was een stationwagon-versie van. Dit exemplaar is iets duurder dan de Cordoba maar ook hier is een mooi lijstje onderhoud. De auto zit precies op het budget: 500 euro. Wel heb je dan geen elektrisch openende zijruiten voor, die je volgens de verkoper kunt vervangen voor 35 euro. Is ‘ie groen, is ‘ie blouw (huh), dat mag je zelf bepalen in deze Golf Variant.

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI (1999)

Als je een enorme stationwagon wil die lekker loopt en hoge kilometerstanden aankan, dan koop je een… Volvo. Helaas was er met elke V40, V70 of 850 die nu voor 500 euro op Marktplaats staat wel iets wat net te vervelend is voor occasions voor op vakantie. Schades, euvel in de techniek, het was allemaal net niet je van het. De goedkoopste auto in deze lijst kan wellicht evenveel als zulke Volvo’s. Het is wederom een VW en dit keer de grootste van de lineup rond de millenniumwisseling. De enorme Passat Variant heeft aan ruimte geen gebrek en over de betrouwbaarheid van de 1.9 TDI hoef je niks te zeggen, de kilometerstand van 625.000 km zegt genoeg. De auto is mee geweest naar de Carbagerun en dat kun je zien. Voor dit geld mag het: de Passat is voor jou als je 250 euro meeneemt.