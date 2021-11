Porsches kunnen voorspellen wanneer je pech krijgt

Dat is nog eens handig. Porsche kunnen in de toekomst voorspellen wanneer je pech krijgt.

De technologische ontwikkelingen in autoland staan eigenlijk zelden stil. Autofabrikanten moeten voldoen aan alle veiligheids-, emissie- én consumenteneisen. Het liefst wil zo’n fabrikant dan ook een voorsprong hebben ten opzichte van de concurrentie.

In sommige gevallen pakt het niet al te best uit: niet iedereen zit te wachten op gesture control (BMW 7 Serie), vingerafdruk-herkenning (Audi A8) of een elektrisch bedienbare binnenspiegel (Mercedes S-Klasse). Maar sommige items zijn wél een schot in de roos. Wij denken dat Porsches laatste vondst een gouden is.

Porsches kunnen voorspellen

Porsches kunnen in de toekomst namelijk gaan voorspellen wanneer je pech krijgt! Jazeker, de techniek is nu ver genoeg om een calculatie te maken hoe lang je het nog kan uithouden. Het idee is gebaseerd op een digitale ‘chassis tweeling’. Elke auto is altijd net even anders en elke eigenaar (c.q. bestuurder) gaat net even anders met zijn auto om. Dus in het ene geval moet een auto veel eerder naar de garage komen voor onderhoud en/of nieuwe onderdelen.











Deze digitale tweeling houdt bij hoe zwaar de auto belast wordt en welke onderdelen het snelste slijten. Daarbij kan deze aangeven wanneer je naar de garage moet voor onderhoud. Dat niet alleen, ook kan de auto voorspellen wanneer je met pech langs de weg komt te staan als je niet naar de garage gaat! Niet direct heel relevant voor de eerste eigenaar, maar over 20 jaar is het wel erg handig.











CARIAD

Het systeem is afkomstig van CARIAD, een bedrijf dat zich specifiek richt op software voor de automotive industrie. CARIAD is een onderdeel van de Volkswagen Group en in Duitsland gevestigd. Op dit moment test men met de Porsche Taycan. De data van de specifieke Taycan in kwestie vergelijkt de software van CARIAD met de data van de rest van de vloot. Op dit moment is de vloot behoorlijk groot: ongeveer 50% van de Taycan-eigenaren doen eraan mee.

Het mooie is dat het systeem niet alleen kijkt naar de specifieke fout, maar ook waardoor dat mogelijk is. Nu kan een monteur ook nadenken, uiteraard. Maar het is toch handig dat de software zelf al de oorzaak heeft gevonden van bijvoorbeeld versnelde slijtage van de banden.

Overigens zien we er ook een verdienmodel in. Op deze wijze kan Porsche eerder aansporen om onderdelen te vervangen dan je wellicht zelf gepland had. Gelukkig hebben Duitse autobouwers en interpretatie van software een smetteloze reputatie.

