‘Bugatti Chiron Roadster gaat 9 miljoen euro kosten’

Het plebs pesten door van de Bugatti Chiron Roadster iets heel bijzonders te maken.

De Bugatti Chiron is alweer vier jaar onder ons, is het niet eens tijd voor een Roadster? Van de Veyron kregen we uiteindelijk de Grand Sport. In 2018 maakte Bugatti CEO Stephan Winkelmann al duidelijk dat we niet eenzelfde verwachtingen hoeven te hebben voor de opvolger van de Veyron. Zeg echter nooit nooit. Zeker niet in de autowereld.

Zo weet The Supercar Blog te melden dat er wel degelijk een open Chiron komt. In tegenstelling tot de Veyron Grand Sport, zal de Bugatti Chiron Roadster een stuk zeldzamer zijn. Een prestige project, voor zover de Chiron dat nog niet was.

Bugatti heeft officieel nog niets aangekondigd. De bron stelt echter dat de autofabrikant klanten aan het benaderen is of ze een Chiron Roadster (definitieve naam nog onbekend) willen kopen. Deze variant zou in een zeer gelimiteerde oplage komen voor een schofterige prijs van 9 miljoen euro per stuk, exclusief belastingen.

Bij zo’n bedrag moet je toch verder denken dan een aan een Chiron zonder dakje. Qua designelementen gaat Bugatti vermoedelijk nog een stapje verder met deze vermeende Chiron Roadster. Wat precies is afwachten. Voor het exclusieve automerk maakt het niet uit wat ze vragen. Vermoedelijk verkoopt het ding toch wel. Denk aan de 5 miljoen euro kostende Divo, die al voor de lancering was uitverkocht.