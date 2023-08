Vakantiegangers opgelet voor de lekke banden-truc

Jij, als vakantieganger, bent het doelwit van een nieuwe truc waarvoor de politie waarschuwt.

Het dievengilde heeft weer wat bedacht. Vakantiegangers zijn vaak het doelwit van trucs in het buitenland. De politie doet er alles aan om de oplichters in de kraag te vatten, maar vaak is dat dweilen met de kraan open. Het beste wat je dus kunt doen is waarschuwen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Lekke banden-truc

Dus, goed opletten: de Spaanse politie heeft weer een truc op het oog. Vakantiegangers blijken het doelwit van een truc waar je banden lek worden gestoken. De Spaanse politie laat een video zien waarin duidelijk wordt wat er gebeurt. In het kort: de ploerten (ze werken met zijn tweeën) komen dicht achter je staan bij een tolpoortje. Terwijl jij je pinpas in het apparaat steekt, stapt de passagier van de auto achter je uit en steekt precies in je dode hoek je achterband lek. Dat merk je natuurlijk, dus stop je. De lekprikkers komen dan ’toevallig’ hulp bieden. En terwijl Jut zich bekommert om jou en je lekke band, steelt Jul al je spullen uit je auto, caravan of camper. Echt? Ja, echt, de politie heeft er zelfs beelden van die gedeeld worden op X.

Wat kan je eraan doen?

De lekke banden-truc begon in Spanje, maar in Frankrijk worden soortgelijke meldingen gedaan en op meerdere plekken in Europa lijkt deze manier toegepast te worden om mensen een kudtvakantie te bezorgen. Wat kan je er tegen doen? De politie raadt in ieder geval aan altijd je auto op slot te doen als je stopt en uitstapt, zelfs als het is om een band te vervangen. Ook wordt aangeraden om bij het betalen van tol extra goed op te letten (of je passagier even goed in de spiegel te laten kijken), zodat je kan zien dat degene achter je ineens uit de auto stapt. Zoals gezegd: wees gewaarschuwd.