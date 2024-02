ANWB waarschuwt: koop geen verkeerd hesje

Het ene veiligheidshesje is het andere niet. Zo blijkt maar weer! De ANWB waarschuwt voor een slecht hesje

Of je nu naar de wintersport, zomervakantie, familiebezoek of wat dan ook gaat. Dikke kans dat je met de auto een keer de grens overkomt. Nu heeft Nederland niet echt strenge regels voor de auto. Een geldige APK en een actieve autoverzekering en je bent er zo ongeveer. Dat is over de grens wel anders.

Vignetten, tolhuisjes, veiligheidsmaatregelen, winterbanden. Een goede voorbereiding is het halve werk. En dan nog is het soms verbazingwekkend hoe Nederlanders zonder enige know how over de grens gaan.

In Nederland hoeft het niet, maar in onder andere België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Spanje en Kroatië is het verplicht om een reflecterend hesje in de auto te hebben liggen. Sowieso verstandig om bij je te hebben, ook in Nederland. Zo’n hesje helpt je zichtbaarheid te vergroten in het geval je met pech langs de weg komt te staan. Want NEE, je wacht niet in de auto op de vluchtstrook op hulp stelletje slimmeriken.

Het ene veiligheidshesje is het andere niet. Zo blijkt uit onderzoek van de ANWB en ADAC. De organisaties hebben een uitgebreide test gedaan. Online werden 14 verschillende hesjes gekocht en getest op reflectie. Het hele idee achter zo’n hesje is zichtbaarheid, dus dan is het wel zo prettig als deze goed reflecteert.

Wat blijkt, er zijn grote verschillen in hesjes. Van de 14 geteste hesjes bleek 35 procent onveilig. Oftwel 5 van de 14 kwamen niet door de test. Een deel reflecteerde vrijwel niet, waardoor een andere automobilist je in het donker niet ziet. Ook al draag je zo’n mooi hesje en schijnt een ander op je met slecht afgestelde koplampen.

Voor een goede reflectie moet het veiligheidshesje voldoen aan de Europese normering EN ISO 20471. Als je een hesje koopt voor in de auto is het goed om deze even te testen in de winkel. Schijn er met de zaklamp van je smartphone op om te zien of deze goed reflecteert. Koop je een hesje online, dan is het goed om te letten of de verkoper verwijst naar de EN ISO 20471 norm. Deze norm is tevens terug te vinden op een label in het hesje.