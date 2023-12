ANWB heeft het razend druk door de vrieskou

Meer problemen met auto’s door het koude weer, De ANWB krijgt daardoor meer meldingen dan normaal.

December staat op de kalender. En jongens, wat is het fris buiten. Dat is ook even wennen voor sommige automobielen. Dat merken ze bij de ANWB, want het aantal meldingen is omhoog geschoten.

In de zomervakantie hebben ze het er altijd enorm druk mee op de alarmcentrale. In de periode daarna is het wat rustiger, met uitzondering van een flinke herfststorm bijvoorbeeld. Nu winterse temperaturen hun intrede hebben gedaan is het opnieuw een drukte van jewelste voor de ANWB.

ANWB meldingen

De ANWB zag gisteren het aantal pechmeldingen met maar liefst 40 procent toenemen in vergelijking met een reguliere donderdag. De meeste pechgevallen hadden betrekking tot een kapotte accu of sloten die vastgevroren waren. Typische dingen van de winter.

Tegenover NU.nl zegt de ANWB gisteren een verwachte 5.100 meldingen te hebben verwerkt. Dat zijn er normaal gesproken zo’n 3.700. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom adviseert de ANWB om ook zelf in actie te komen.

Bijvoorbeeld door een slotdooier te kopen. Daarmee kun je zelf je slot ontdooien en werkt deze weer naar behoren. Daarnaast adviseert een woordvoerder van de ANWB om de auto in deze periode niet op de handrem te zetten, mocht je een handgeschakelde auto rijden. Gewoon in de eerste versnelling zetten om wegrollen te voorkomen. De handrem kan vastvriezen door de kou en dan komt de auto niet meer van z’n plek. Tot slot adviseert de ANWB om een warme jas mee te nemen. Oké mama.

Tip van Flip. Als je hebt gemerkt de laatste tijd dat je accu niet meer helemaal fris is, vervang deze dan. Niets is zo irritant als ’s ochtends bij je auto komen en het ding start niet omdat de accu de geest heeft gegeven vanwege de kou.

De ANWB is geprepareerd op een extra drukke periode door de kou. Er is donderdag al extra personeel ingezet en ook de komende dagen verwacht de organisatie meer meldingen dan normaal binnen te krijgen.

Foto: lekker glijden, credit Niels Keekstra / Maarten Sellmeijer. Bekijk meer foto’s van Porsches in de sneeuw