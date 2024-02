BREEK: 160 km laden in 4 minuten tijd

Dat is toch wel een flinke doorbraak, dat je 160 km kunt laden in 4 minuten.

Onlangs stond ondergetekende de BMW 116d van de ouweheer vol te gooien met satansap. Voor de grap hield ik bij hoe lang het eigenlijk duurt om de auto te tanken. Het is namelijk toch een exercitie waar je zo een kwartiertje aan kwijt bent. Tanken is met gemak 5-6 minuten, dan moet je even in de rij staan om af te kunnen rekenen. Oh, en je moet altijd zeggen dat je GEEN interesse hebt in twee Balisto’s voor de prijs van drie. Dus neem je om recalcitrant te zijn alle gevulde koeken mee.

Maar al die ongein kost dus ook tijd. En met een EV gaan sommige dingen echt wel prettiger. Als je thuis kunt laden, rijd je altijd weg met een volle accu. En een EV gooi je eerst aan de laadpaal, dan ga je koffie halen en nee proberen te zeggen tegen de verse gevulde koeken. En de Balisto’s. Maar terwijl je met die struggle bezig bent, staat de auto dus aan de laadpaal.

160 km laden in 4 minuten

En dat gaat binnenkort dus nóg heel erg veel sneller. Dat meldt StoreDot. Dat is een bedrijf uit Israël dat accu’s ontwikkelt. Nog niet zo lang geleden hadden ze een accu ontwikkeld waarbij het mogelijk was om in 5 minuten tijd 160 km bij te laden. Dat was toen echt ongekend. Ze hebben bij StoreDot niet stilgezeten, want nu hebben ze een batterij waarbij je 160 km kunt laden in slechts 4 minuten.

Ten eerste even een dompertje: beide batterijen bevinden zich nog in het prototype-stadium. De ontwikkeling van de accu’s gaat echter veel sneller verwacht. Ze hadden bij StoreDot nooit kunnen bevroeden dat ze nu al een accu hebben waarbij je in 4 minuten 160 km kunt laden. Het prototype waarmee de 160 km aan range in 5 minuten werd gehaald, gaat hoogstwaarschijnlijk al in 2026 in productie, veel vroeger dan verwacht.

Maar hoe dan?

Bijzonder is dat ze bij StoreDot niet met lithium-ion-batterijen werken. Ze doen er een beetje geheimzinnig over, maar willen wel vertellen dat er silicium gebruikt wordt. Cool. Het belangrijkste voordeel is dat de energiedichtheid een stuk groter is dan bij een reguliere accu. Dit heeft als voordeel dat de accu minder groot hoeft te zijn, plus een lager gewicht.

Wanneer we de StoreDot-accu’s tegen gaan komen in welke auto’s, dat is niet bekend. Op dit moment werkt StoreDot samen met Polestar.

Via: Bright