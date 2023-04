Verkeersboetes gaan weer een stuk duurder worden

Nog harder straffen: verkeersboetes gaan wederom weer een stuk duurder worden.

Wanneer je dingen fout doet in het verkeer, moet je daarvoor bestraft worden. Tenminste, zo redeneert onze overheid. Als je gepakt wordt, mag je geld betalen. Bij snelheid ligt het vaak aan hoe hard je precies reed, maar voor de meeste andere vergrijpen zijn vaste bedragen. Tenminste, vast wanneer deze vastgesteld zijn, maar dat kan veranderen. En dat gaat het weer.

Verkeersboetes gaan omhoog

Minister Kaag van Financiën stuurde vandaag de voorjaarsnota naar het Kabinet. Daar staat onder meer in dat de verkeersboetes wederom omhoog gaan. Voor zover bekend gaan ALLE boetes omhoog met hetzelfde aantal, namelijk tien procent.

Toenemende bedragen

Da’s wel een dingetje, want eerdere toenames gingen om bepaalde vergrijpen in het specifiek. Zo zit de boete voor een smartphone vasthouden tijdens het rijden al een tijdje in de lift (deze kost nu 380 euro). Dat wordt dus 418 euro. Op iets kleinere vergrijpen zoals het niet dragen van een gordel gaat het om een toename van 160 naar 176 euro. Enkele collegae kunnen zich echter boetes herinneren van 400 euro of meer voor bijvoorbeeld snelheid, dat wordt vrij makkelijk 450 euro met een toename.

Even voorzichtig zijn dus, want verkeersboetes rijden in het verkeer wordt zo een dure hobby. De veranderingen gaan in de komende jaren in werking gesteld worden met de verkeersboetes die vanaf 2024 met de nieuwe bedragen werkelijkheid worden. (via NOS)