Politie scoort 14 mille aan boetes bij 1 ongeluk

Allemaal voor de likes. De politie scoort er 14 mille aan boetes mee.

Ramptoeristen zijn het allerergst. Natuurlijk, het menselijk brein is dermate nieuwsgierig dat we eigenlijk toch willen kijken, ook al weten we dat doorrijden een verstandigere keuze is. Gek genoeg zie je dit fenomeen alleen bij ongelukken en niet bij schoolboeken. Dan is men vaak wat minder nieuwsgierig.

Op de A1 was het afgelopen dinsdag weer raak. Voorbij het knooppunt richting Hengelo en Apeldoorn was een flink ongeluk gebeurd. Bij de kettingbotsing raakte vier auto’s en een vrachtwagen betrokken. Dit zorgde er vervolgens voor dat de complete snelweg tijdelijk was afgesloten en dus een hoop files.

Ramptoeristen

Een dame was in haar auto bekneld komen te zitten door de kettingbotsing. Ze werd gelukkig uit haar benarde positie bevrijd door de brandweer. Vervolgens bracht een traumahelikopter de zwaargewonde dame over naar het ziekenhuis. Terwijl de automobiele ravage nog op het asfalt stond, liet de politie een gedeelte van het verkeer alvast door.

Maar wat deden de voorbij rijdende mensen? Natuurlijk, precies wat je verwacht. In plaats van doorrijden, gingen ze massaal met de smartphone foto’s en video’s maken. Om met Lebbis te spreken, deze mensen hebben dus ook gewoon stemrecht! De politie stak er wel een stokje voor.

Iedereen die namelijk met de mobiele telefoon in de hand voorbij het ongeluk reed, kreeg namelijk een ouderwetse dikke boete. Dit zijn geen malse boete’s, want per bon levert het de schatkist 350 euro (plus 9 euro administratiekosten) op.

Politie scoort 14 mille aan boetes

Er waren nogal wat mensen die het nodig achtten om foto’s en video-opnamen te maken van het ongeluk. Maar liefst 39 automobilisten werden op de bon geslingerd. Inclusief de oh zo belangrijke administratiekosten (waarom is dat niet gewoon inbegrepen?) leverde dat meer dan 14.000 euro aan boetes op!

Wat is dat toch voor wonderlijk fenomeen? Natuurlijk is het zo dat iedereen tegenwoordig een apparaatje op zak heeft om foto’s te maken. Dat ging vroeger wel wat anders, als je geen camera bij je had, kon je hooguit iets te lang kijken om vervolgens door te rijden. Bij het Algemeen Dagblad spraken ze een verkeerspsycholoog, Gerard Tertoolen. Volgens hem is het enkel en puur voor de likes. Waar men ‘vroeger’ foto’s maakte om ervan te leren, heeft het tegenwoordig slechts 1 doel: likes.

De beelden worden dan namelijk supersnel gedeeld via alle social mediakanalen. Door deze likes voelen de mensen zich iets beter. Wat leven we toch in een rare wereld.

Via: AD Auto.

Fotocredit: ongelukje van een AB-lezer die de foto zélf maakte (archief), via @benja01.