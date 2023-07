AlphaTauri super tevreden over Nyck: auto is niet best

Ze zijn bij AlphaTauri super tevreden over Nyck de Vries. Die auto is gewoon niet denderend. Daarbij heeft De Vries nog meer pluspunten.

Op dit moment zijn er twee zekerheden in de Formule 1. Max Verstappen rijdt vooraan, terwijl die andere Nederlander – Nyck de Vries – achteraan rijdt. Tot dusver is het nog geen topseizoen voor de Fries.

Sterker nog, wij doen er zelf net zo hard aan mee: bijna alle artikelen over De Vries gaan over het feit dat het nog niet zo lekker gaat. En het is niet dat hij een driejarig contract bij een team als Williams had. Nee, hij zit in één van de stoeltjes bij AlphaTauri en dat is automatisch standaard een schopstoel. Diverse (succesvollere) coureurs mochten ineens vertrekken en plaats maken voor nieuw talent.

Auto is niet al te best

Maar AlphaTauri steekt de hand vandaag een beetje in eigen boezem. Jonathan Eddolls (hoofd Trackside Engineering) bekent dat de AlphaTauri AT04 best wel een een draak van een auto is, zeker voor nieuwkomers. Het grote probleem zit ‘m in de instabiliteit bij het insturen van de auto.

Het is niet een auto waar je als nieuwkomer makkelijk aan kunt wennen. Sommige coureurs vinden het lastiger om zich aan te passen aan een instabiele auto dan andere. Ik wil niet per se zeggen dat Nyck dat probleem heeft, maar het is best lastig om een afstelling te vinden met de auto die bij hem past. Jonathan Eddolls, vindt de AT04 blijkbaar ook niet goed.

Ok, dus het is niet zozeer Nyck zijn schuld dat het niet opschiet. In tegenstelling tot wat de Hoge bazen bij Red Bull en AlphaTauri zeggen. Franz Tost en Helmut Marko hebben al openlijk de duimschroeven aangedraaid. Dit terwijl Christian Horner overduidelijk geen fan is van die andere Nederlandse F1-coureur.

Maar bij AlphaTauri zijn ze niet zozeer weg van ‘m niet omdat ‘ie geregeld iedereen in Faenza trakteert op gevulde koeken. Nee, het is vanwege zijn werkwijze.

AlphaTauri zelfs tevreden over Nyck!

Zo slecht als dit seizoen is AlphaTauri nog niet geweest. Het is voor AlphaTauri lastig om uit zo’n situatie te geraken. Nyck is weliswaar een Rookie, maar hij heeft al jaren van ervaring in veel Formule 1-auto’s en weet wel een dingetje over afstellen.

Nyck zijn grote sterktepunt is zijn feedback en zijn gerichte plan van aanpak voor de zaken waar wij aan moet werken om hem te helpen. En ook om het team te helpen. Dat is een groot pluspunt, zou ik zeggen. Jonathan Eddolls, ziet in Nyck dus een ultieme testcoureur.

Het worden wel een paar spannende weken voor De Vries. We krijgen nu Silverstone, Hungaroring en Spa-Francorchamps. Die banen kent Nyck op zijn duimpje. Wellicht kan hij nu wel verrassen door een paar keer sneller te zijn dan Yuki en een puntje – waar mogelijk – te vergaren. Hopelijk wordt hij niet in de zomerstop ontslagen, want dan is de eerste race die hij mist de GP van Nederland. Dat zou erg zuur zijn.

