Hoe zat het ook alweer met die Apple Car?

De Apple Car is toch moeilijker te maken dan dat ze dachten.

Apple stapt altijd iets later in met een product, maar doet dat dan op zo’n manier dat iedereen het zou willen hebben. Dit kunstje willen ze ook doen met de productie van een elektrische auto, de Apple Car. Veel autofabrikanten zitten al te bibberen van angst, als het meest waardevolle bedrijf ter wereld de eerste stappen zet om een auto te maken. Echter, het is toch niet zo makkelijk om dit snel te kunnen realiseren.

Apple heeft ambities voor een auto

Nu blijkt dat het bedrijf een stuurwiel en pedalen heeft toegevoegd aan het ontwerp, weet Bloomberg te melden. Wat in eerste instantie helemaal niet de bedoeling was. De auto moest compleet autonoom kunnen rijden. Niet dus! Deze ambitie heeft Apple dus moeten laten varen. Voorlopig dan. Dit heeft gevolgen, want de auto is met één jaar uitgesteld. Analisten verwachten nu dat de Apple Car in 2026 het levenslicht ziet.

Het bedrijf is er nu al lange tijd mee bezig en de verwachtingen zijn hoog. Maar net zoals bij Tesla hebben ze problemen met de technologie. Die is namelijk nog niet zo ver dat auto’s volledig autonoom kunnen rijden op een manier dat het ook veilig is. Daarom zal Apple met een auto komen die alleen op snelwegen over volledige autonome mogelijkheden zal beschikken.

Autonoom

De bedoeling voor nu is dat je op de snelweg je niet bezig hoeft te houden met autorijden. Lekker een game spelen, filmpje kijken of gewoon werken behoort dan tot de mogelijkheden. Als je vervolgens de snelweg afgaat, neem je de besturing weer over.

De techniek die dit mogelijk moet maken zit in een krachtig boordcomputersysteem. Deze heeft de stoere codenaam ‘Denali’ gekregen. Dit is overigens een berg in Noord-Amerika en staat misschien synoniem voor dat ze de hoogste berg nog moeten overwinnen. Dit systeem maakt gebruik van lidar- en radarsensoren, samen met camera’s. Hierdoor moet het systeem weten waar de auto is en kan het goed rijstroken en objecten, zoals andere verkeerdeelnemers, waarnemen. Dit moet beter werken dan alleen met camera’s, zoals Tesla dat wel doet op dit moment. Of we dit op de korte termijn in Nederland kunnen ervaren, dat is maar de vraag. Onze snelwegen zitten bomvol afritten en zijn relatief kort, wat voor een dergelijk systeem juist weer een nadeel is.

Al met al is Apple nog niet lang niet klaar. Er is ook nog geen besluit genomen over het ontwerp. En dat is niet geheel onbelangrijk. Het bedrijf is van plan hier wel in 2024 mee klaar te zijn, zodat het in 2025 de auto kan gaan testen. Volgens verschillende berichten richt Apple zich op een verkoopprijs van rond de 100.000,- dollar.