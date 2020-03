Apple CarKey debuteert in een BMW

De Apple CarKey functie zal als eerste in een BMW verschijnen, volgens de tech-community.

Smartphones worden telkens krachtiger, slimmer en sneller. Zo’n 15 jaar geleden was je de held van de kantine met een HTC, Q-Tek of Blackberry. Tegenwoordig is zelfs de gemiddelde smartphone qua specs beter te vergelijken met een laptop, dan zo’n ouderwetse mobiele telefoon.

Nieuwe functie smartphone

De smartphone neemt telkens meer functies in. De opmerking “wat een geld voor een smartphone” geldt eigenlijk niet meer. Want je kan er tegenwoordig onder andere mee internetten, bankieren, navigeren, 4K video’s opnemen en zelfs mee pinnen, zoals Apple Pay. Daar komt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe functie bij: het openen van je auto met Apple CarKey.

Apple CarKey

Apple is al jaren bezig met het indienen van patenten voor Apple CarKey. Nu hoeft dat overigens niets te betekenen dat zo’n product of app ook daadwerkelijk op de markt komt. Echter, 9to5mac is erachter gekomen dat in de beta-versie van iOS 13.4 en de nieuwe iOS (14) BMW Digital Key een mogelijkheid is. Ze hebben code gelezen waaruit dat blijkt. Het Duitse merk bevestigt noch ontkent de geruchten.

Car Connectivity Consortium

De kans is dus groot dat BMW met iets dergelijks op de proppen komt. Logisch, want meerdere merken zijn op dit moment aan het samenwerken: Hyundai, General Motors, Audi, Volkswagen en dus ook BMW zitten in het zogenaamde Car Connectivity Consortium. Naast de genoemde autobedrijven zit ook LG Electornics, Samsung en Panasonic in dit consortium.

Digitale autosleutel

Het is de bedoeling dat de merken samenwerken om zo tot een goede digitale autosleutel te komen. Uiteraard zijn er al diverse apps voor diverse automerken, maar Apple CarKey zou een grote stap voorwaarts zijn. Behalve voor sommige Tesla Model 3 chauffeurs, want het Amerikaanse merk heeft al een tijdje Phone Key, dat min of meer hetzelfde doet.

Haken en ogen

Of dit het einde van de autosleutel zal betekenen, is onduidelijk. Het lijkt op het eerste gezicht aannemelijk. Daar zullen echter nog wel wat haken en ogen aan zitten, want zelfs de moderne sleutels hebben een fysieke sleutel ‘verstopt’ zitten in de behuizing voor als het systeem of de auto niet functioneert. Ook in een noodgeval wil je niet dat je telefoon nog 35 minuten moet wachten met updaten, terwijl je maar 1 streepje hebt.