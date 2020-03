In China start productie Polestar 2

Ondanks het coronavirus rolt de Polestar 2 gewoon van de band

Waar in veel landen in Europa automerken hun fabrieken juist sluiten leeft de economie in China weer langzaam op. In China lijkt de beheersing rondom het coronavirus langzaam te verbeteren. De productie in China wordt dan ook grotendeels weer hervat en zo kan ook de productie van de Polestar 2 van start gaan.

Veel automerken hebben ontzettend veel last van hinder in de aanlevering van onderdelen en auto’s vanwege het welbekende virus. Hinder die Polestar met de productie van de Polestar 2 niet lijkt te hebben. De fastback wordt namelijk gewoon volgens de planning, februari/maart, in productie genomen. Het merk maakt bekend dat de fabriek in Luqiao is opgestart.

Polestar is een gemeenschappelijk eigendom van Volvo Car Group -wat overigens ook duidelijk zichtbaar is in het design- en Zhejiang Geely Holding. Die laatste is de eigenaar van de fabriek in Luqiao. De productie van de Polestar is een primeur voor de fabriek, want daar werden nog nooit eerder elektrische auto’s geproduceerd. Overigens is de Polestar 2 überhaupt de eerste volledig elektrische auto van het merk Polestar. Zijn voorganger, de Polestar 1, maakte nog gebruik van hybrideaandrijving.

De medewerkers in de fabriek dragen uiteraard allemaal een mondmasker want volgens Thomas Ingenlath, CEO van Polestar, staat de gezondheid van de medewerkers voorop:

We starten met de productie onder uitdagende omstandigheden, en hebben een sterke focus op de gezondheid en veiligheid van onze mensen.

De eerste exemplaren van de Polestar 2 die momenteel in China geproduceerd wordt zullen vanaf juli naar Europa komen. Daarna zijn ook China en Amerika aan de buurt. Reserveringen zijn al gedaan met een aanbetaling van 1.000 euro maar nu zijn ook de orderboeken in ons land geopend.