Apple zorgt ervoor dat jij nooit meer wagenziek wordt

Is er dan helemaal niet dat Apple niet kan? Nu voorkomen ze zelfs dat jij niet meer wagenziek wordt. Is dat niet opzienbarend?

Wagenziekte. Sommige mensen hebben er nooit last van, anderen worden al groen als ze aan een rijdende auto denken. Persoonlijk heb ik nooit last van wagenziekte. Wel van zeeziekte, kwam ik laatst achter.

Ik zat op een veerboot voor de kust van Napels, richting het paradijselijke eiland Capri. We konden niet met de speedboot, omdat er een ruige zee was. En dat klopte, de veerboot stampte, beefde en bewoog alle kanten op.

Nooit eerder was ik zo misselijk door iets wat bewoog. Ik heb het braken gelukkig weten te voorkomen, maar ongeveer de helft van alle passagiers lukte dat niet. De kots zat werkelijk overal. Zo ranzig.

Maar dat terzijde. We hebben het over wagenziekte en hoe Apple dat gaat voorkomen.

Apple zorgt dat jij nooit meer wagenziek wordt

Tegenwoordig zitten we massaal aan onze telefoons vastgeplakt. En tijdens het rijden doen we dat ook. Hopelijk iets minder als chauffeur, maar als passagier wel. En dan kun je heel makkelijk wagenziek worden. Je bent namelijk gefocust op je scherm en je ziet in je ooghoeken de wereld aan je voorbij trekken.

Apple weet dat en heeft een simpele, maar briljante oplossing gevonden. Er worden meewegende puntjes op je scherm geprojecteerd. De sensors weten of je optrekt, remt, of een bocht neemt. Corresponderend daaraan bewegen die puntjes over je scherm.

Dat zou er volgens Apple voor zorgen dat je nooit meer wagenziek wordt. Of dat ook echt zo is, kunnen de bezitters van een iPhone testen alks de nieuwe iOS wordt gelanceerd. En waneer dat is, weten we nu nog niet. Maar wees gerust, als dat zover is, hoor je het vanzelf!