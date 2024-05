Lezersvraag: We mogen weer 130. Maar ga jij het rijden?

Het lijkt een no-brainer. Maar is dat wel zo? Ga jij 130 rijden als het straks weer mag?

De kogel is door de kerk, Nederland krijgt een kabinet van een rechts allooi. Dat betekent dus veel plannen die voor het volk goed zouden moeten uitpakken. Wat dacht je van een lager eigen risico in de zorg, minder asielzoekers en 130 op de snelweg.

Allemaal plannen waarvan we nog maar eens moeten zien of ze werkelijkheid worden. Want in veel gevallen kán het niet eens wat de nieuwe regering straks wil. Maar dat geldt niet voor die 130. Da’s best makkelijk te realiseren. Wat nieuwe borden neerzetten en gáán!

Maar ga jij ook echt 130 rijden als het mag?

Ga jij straks 130 rijden?

Natuurlijk is het fijn als iets mag, maar het betekent niet dat je het ook maar meteen moet doen. Want hoe je het wendt of keert, er zitten best wat voordelen aan 100 rijden. Daarom doen steeds meer mensen dat ook vrijwillig…

Het is (ietsje) veiliger, al is dat haast te verwaarlozen. Of je met 100 of 130 onder een langzaam rijdende vrachtwagen schuift, maakt niet zo heel veel uit.

Wel is 100 rijden een stuk zuiniger dan 130. Ondergetekende merkt het helemaal in de elektrische auto. Met 100 kom ik bijna 50% verder dan wanneer ik 130 rijd. En dat geldt natuurlijk ook voor auto’s met een benzine- of dieselmotor. Is gewoon zo.

Verder is het net iets relaxter om de cruisecontrol op 100 vast te pinnen en rustig naar je bestemming te kachelen. Met 130 moet je toch weer wat scherper en alerter zijn. Je rijdt namelijk toch best een flink stuk sneller.

Dus, ga jij 130 rijden als het straks weer mag? Bij mij hangt het heel erg van de situatie af, maar ik wel dat ik prima 100 ga rijden als ik een keer geen haast heb.

Jij? Laat het weten in de comments!