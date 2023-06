Nog een reden om je kind GEEN iPhone te geven

Wie gaat er over de muziek in de auto? Je kind als deze zijn of haar eigen iPhone heeft..

Gister organiseerde Apple de jaarlijkse Worldwide Developers Conference keynote. Een evenement, vooral gericht op ontwikkelaars. Het techbedrijf doet er ook jaarlijks nieuws uit te doeken voor ons consumenten. Zoals de traditionele aankondiging van een kersverse iOS.

Dit jaar was, met uitzondering van een wel heel lelijke skibril, niet zeer speciaal. Met name omdat het nieuwe iOS 17 vooral een kleine update zal zijn in vergelijking met iOS 16. Wie hoopte op baanbrekende vernieuwingen zal in dat geval teleurgesteld zijn. Maar er zijn ook kleine vernieuwingen die zeker impact kunnen hebben op je dagelijkse leven. Dit is er zo’n eentje.

Apple SharePlay in CarPlay

Met de kids op de achterbank is het straks dubbel oppassen hoe de muziek wordt afgestemd. Bijrijders zijn traditioneel gezien al de DJ’s in de auto. Met deze nieuwe update is dat helemaal het geval. Apple introduceert namelijk SharePlay in combinatie met CarPlay. Het merk demonstreerde de feature tijdens een keynote in een Mercedes-Benz.

Dit betekent dat inzittenden met een iPhone toegang kunnen krijgen tot CarPlay via Apple Music. En zo kunnen ze vanaf een eigen toestel de muziek bepalen. Prima met een stel volwassenen op een roadtrip. Maar als je (jonge) kind een eigen iPhone heeft kan dit heel anders uitpakken. Het jonge grut is vaak handiger met zo’n ding als de volwassene tegenwoordig. Voor je het weet hebben ze de K3 playlist gevonden en klinken de tunes door de speakers, waar jij allicht niet op zit te wachten. First world problems.

Met SharePlay in de auto kunnen alle passagiers makkelijk bijdragen aan wat er wordt afgespeeld. Luisteraars kunnen de muziek vanaf hun eigen device bedienen, ook als ze zelf geen abonnement op Apple Music hebben Apple

De feature is exclusief voor Apple Music. Ben je een gebruiker van Spotify of een andere muziekdienst dan kun je hier dus geen gebruik van maken. Hoewel in het persbericht Apple niet verder in gaat op deze nieuwe dienst, is het ongetwijfeld mogelijk om zelf te bepalen of je CarPlay openstelt aan passagiers in de auto of niet. Maar goed, heb je toch (weer) een reden om je kind geen eigen iPhone te geven ;-).