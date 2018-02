Arden AR 11 is de dikste kappersauto ooit

Flitsend. Net als het kapsel van menig kortpittige Gerda.

Voor wie de Velar en de Range Rover Sport te hoog gegrepen is, hebben we altijd nog de Evoque. Af-fabriek is het geen lullige SUV om te zien, maar het kan altijd beter natuurlijk. Ondanks het feit dat de Range Rover Evoque alweer even op de markt is, komt Arden (wederom) met een pakket voor zowel het reguliere model als de Convertible.

De Evoque werd op een aantal punten aangepakt. Zo komt Arden met een nieuw uitlaatsysteem, waardoor de Brit nu vier schoorstenen heeft. Lekker overdreven. Daar blijft het echter niet bij. Ook nieuw (en over de top) zijn de 22-inch wielen. Zeker met zo’n brons/goud tintje trek je de aandacht in Londen, waar het stikt van de Range Rover-producten. Als laatste op uiterlijk gebied een subtiele bodykit, dat bestaat uit een nieuwe voorspoiler, sideskirts en achterbumper.

Het ritje naar de kapper zal tevens vlotter verlopen. Vrijwel alle benzine- en dieselmotoren uit het gamma hebben een upgrade gekregen van maximaal 35 pk en 80 Nm koppel. De SUV is 40 mm verlaagd én de Arden AR 11 beschikt over spacers. Het interieur heeft nieuwe vloermatten, een carbon trim en aluminum pedalen gekregen. Tegen een meerprijs zijn er extra’s mogelijk, waaronder een compleet nieuw lederen interieur. U vraagt, Arden draait.