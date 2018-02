“HALO moet gewicht van dubbeldekker kunnen dragen”

Maar is 'ie nou mooi?

Het duurt nog zeker anderhalve maand voordat het circus der Formule 1 neer zal strijken in Australië voor de eerste Grand Prix van het jaar. In aanloop naar de eerste testsessies van het jaar, heeft Mercedes een kleine uitleg de wereld ingeschoten om uit te leggen hoe de HALO impact heeft gehad op hun winterse ontwikkelingen.

Het hoofd van Mercedes’ technische afdeling, ex-Ferrari man James Allison, legt in onderstaande video uit hoe de constructie nu precies in elkaar steekt. Allison begint zijn verhaal met de lastige situatie die de teams voorgeschoteld kregen. Omdat de HALO pas laat in het vorige seizoen in de regels werd opgenomen, hadden de teams weinig tijd om de contraptie in het design van de auto te implementeren. Een gepaste oplossing vinden bleek dan ook een zware opgave.

Allison vertelt dat, hoewel de HALO er maar klein uitziet, hij allesbehalve licht is. Volgens de technisch directeur is de constructie volledig van titanium gemaakt, waardoor hij zeker enkele kilo’s weegt. Daarbij moet hij enorme belasting aankunnen, wat Mercedes vertaalt naar het tillen van een Londense dubbeldekker.

Omdat de HALO het ontwerp van de auto dermate belemmert, moesten er verschillende ingrijpende aanpassingen gedaan worden. De structuur van de auto moet op talloze plekken worden aangepast, zodat hij overal even sterk is en de HALO er niet zomaar af kan waaien. Hierdoor stijgt het gewicht van de wagen aanzienlijk, waardoor het besparen van kilo’s belangrijker dan ooit zal zijn. Hiermee krijgen ook de coureurs te maken; ze zullen een nog stricter dieet moeten volgen.

Ik zeg, volgende keer dat ze in Londen zijn voor een demonstratie, gewoon eens proberen om te kijken of deze claim wel helemaal klopt.

Beeld: Mercedes-AMG F1