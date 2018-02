Dit is de eerste elektrische SUV van ‘Seat’

Niets is wat het lijkt.

Op elektrisch gebied hebben we wat Europa betreft nog weinig van Seat vernomen. Het merk is onderdeel van de Volkswagen Groep en dat zal betekenen dat ze meegaan in het toekomstplan van het Duitse concern. Voor de actuele gebeurtenissen omtrent Seat en emissievrije auto’s moeten we naar de andere kant van de wereld kijken.

In China komt namelijk de eerste elektrische auto van het merk op de markt. Seat is in het land actief onder een Chinese naam en werkt met een logo dat sterk lijkt op het huidige Seat-logo. De Volkswagen Groep kiest met deze SUV voor de omgekeerde wereld. Het zijn niet de Chinezen die een Westers product kopieƫren, maar de Westerlingen die de Chinezen nadoen. In dit geval Volkswagen.

De elektrische Seat is namelijk in de basis een Jac iEV6S. Dit is een volledige elektrische SUV voor de Chinese markt. Omdat Volkswagen een joint venture heeft met Jac, kunnen technologieƫn onderling worden uitgewisseld. In dit geval techniek van de iEV6S. Op de tekeningen zijn de gelijkenissen dan ook goed te zien. Volkswagen heeft erg zijn best gedaan om er zelfs iets van te maken. Ahum. De iEV7S is een betaalbare SUV in China en heeft een actieradius van 280 kilometer.

Wanneer de elektrische Seat op de Chinese markt gelanceerd gaat worden is nog niet bekend. Op dit moment zijn er enkel deze tekeningen beschikbaar die afkomstig zijn van een Chinees patentbureau. Een foto van een Jac iEV7S check je hieronder.

Met dank aan @dizono voor de tip!