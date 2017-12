Ares Panther is eerbetoon op Lamborghini-basis

Het Milanese ontwerphuis Ares Design heeft een eerbetoon aan de De Tomaso Pantera onthuld. Als basis geldt een Lamborghini.

En om precies te zijn de Huracán met z’n smeuïge V10. Het project wordt Project Panther genoemd en is overduidelijk geïnspireerd op De Tomaso Pantera. Dat merk ligt al een tijd op z’n gat maar dat betekent niet dat sommige mensen nog steeds enorm gecharmeerd zijn van de brute supercars van weleer. Het nieuwe project krijgt in ieder geval geheel in stijl met vroeger gewoon klapkoplampen. Mogen wij applaus voor deze keuze? Dankuwel. Toch zien we ook veel moderne invloeden zoals ontbrekende deurgrepen, grote wielen en LED-verlichting.

Als basis dient de middenmotor Lamborghini Huracán, waarvan de V10 hoogstwaarschijnlijk meer pk’s gaat leveren dan de standaard aanwezige 580 stuks. Ares Design gaat de Panther bouwen in Modena, recht in het hart van de Italiaanse supercar-industrie dus. Overigens ontbreekt het ze niet aan ambitie bij Ares Design, want in januari gaan ze meer auto’s (en andere verrassingen) aankondigen. Er worden ook al G-Klasses omgebouwd bijvoorbeeld.

Het bedrijf wordt geleid door voormalig Lotus-eindbaas Dany Bahar, die het eerder ook al niet aan enige grootheidswaan ontbrak.