Dit wordt de meest gehate man binnen Volkswagen

De naam is Michels, Kurt Michels.

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat ze bij Volkswagen onlangs een klein probleempje hadden met het naleven van regels. Nu het kalf verdronken is, hebben ze bij VAG Kurt Michels aangesteld om de put te dempen. Kurt wordt er als Chief Compliance Officer verantwoordelijk voor dat Volkswagen in de toekomst niet meer verzeild raakt in een affaire als dieselgate. Overigens gaat hij er zelf vanuit dat dat nog weleens lastig kan worden. Bij een congress in het kader van ‘Compliance Week’ in Amsterdam liet Kurt optekenen:

Believe me, we will have the next storm, the next hurricane – with such a global company. And the challenge is to really to implement a robust compliance management system to help us to survive.

Tsja, een realist is wat een optimist een pessimist noemt, of zoiets. Toch neemt Michels zijn werk serieus en heeft hij een plan bedacht om fraude en corruptie in de toekomst tegen te gaan bij de Wolfsburgse gigant. Voorheen hadden niet minder dan 25 verschillende divisies van VAG allemaal hun eigen, separate afdeling om misstanden aan de kaak te stellen. Dat is dus behoorlijk gedecentraliseerd, zoals de blockchain. Behalve dan dat niet iedere node dezelfde informatie heeft. Kurt vindt het dan ook geen goed idee. Hij wil een groot onderzoeksysteem instellen dat het hele concern bestrijkt. Daarnaast krijgen Audi, Porsche, MAN en Scania nog wel óók eigen afdeling voor intern onderzoek.

Onderdeel van de plannen is ook extra bescherming voor klokkenluiders. Voorheen konden die alleen officieel terecht bij twee advocaten in Stuttgart, letterlijk en figuurlijk ver weg van Volkswagens thuisbasis. De nieuwe opzet moet ervoor zorgen dat echt iedereen (klanten, collegae, zakenpartners) naar hartelust Volkswagen-werknemers eraan kan naaien, in de wetenschap dat ze daarbij alle steun van Kurt en zijn team krijgen.

We krijgen er een klein beetje die kriebelige Das Leben der Anderen-vibe van, maar goed, aan de andere kant heeft de geschiedenis geleerd dat extra toezicht kennelijk nodig is. Voor mensen die ooit een politieserie gezien hebben zal een ding echter duidelijk zijn: de meeste werknemers zullen niet zitten te wachten op een intern onderzoek van Kurt en zijn medewerkers.