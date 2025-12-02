Formule 1-auto voor de straat in België niet meer straatlegaal

Het dichtst bij een Formule 1-auto komen, maar dan gewoon met kenteken: het mag niet meer in België.

Iets waar we veel mee te maken hebben: typegoedkeuring voor op de openbare weg. Helemaal in Europa zijn ze daar erg streng op geworden. Emissie-eisen, veiligheidssystemen die aanstaan tenzij je ze uitzet en natuurlijk zaken die al jaren bestaan zoals botsveiligheid. Het is dan ook aan de makers van auto’s om van te voren te onderzoeken of hun auto door de eisen komt.

Grenzen

Bepaalde auto’s zoeken de grenzen op. Zo lukt het alleen met omwegen om een Tesla Cybertruck in Europa op kenteken te krijgen. De voetgangersveiligheid die in Europa veel strenger is dan in de VS nekt Cybertruck vanwege de scherpe puntige plaatdelen. Bij onze zuiderburen kwam die auto dan ook al snel op een zwarte lijst. Daar komt nu nog een auto bij.

Ariel Atom wordt geweigerd bij registratie

België zet namelijk de Ariel Atom op de zwarte lijst: die is niet meer straatlegaal. Tenminste, een Belg die er eentje kocht om op Belgisch kenteken te zetten, werd een kenteken geweigerd omdat de auto niet aan de eisen voldoet. Dat is gek, want Ariel was er juist altijd zo trots op dat dit een soort Formule 1-auto voor de straat is. Nu is het een Formule 1-auto… voor het circuit. Hoe zit dat?

Het is uiteraard vrij simpel. Wetten veranderen en worden steeds strenger, dus de Belg liep tegen de lamp toen de auto gekeurd moest worden om een kenteken te krijgen. Dat werd niet toegestaan, ondanks het feit dat de Atom nieuw wel een kenteken heeft gekregen en dat er een handjevol rondrijdt in België met kenteken. Die worden niet afgepakt, maar de Belgische overheid wil ook geen nieuwe exemplaren meer toestaan omdat deze volgens de huidige maatstaven te onveilig zijn. Vooral omdat Ariel niks kan aanleveren qua bewijs dat de auto goedkeuring heeft gekregen voor voetgangersveiligheid en remmen. Opvallend is dat het een Atom 3 betreft, dus helemaal niet het meest recente model. Die dus toen hij nieuw was wel goedgekeurd zou worden.

Voor de Belg die de Atom kocht een domper, want de auto staat nu stof te vangen in zijn garage. Om toch op de weg ermee te kunnen, is hij zelfs met de zaak naar de Raad van State gegaan. Daar ving hij wederom bot, dus mag er nog steeds geen kenteken op de Ariel Atom. Dat legt ook bloot dat soms erg onduidelijk is welke auto’s wel en niet aan de eisen voldoen, omdat de Belgische overheid hier niet transparant over is. Zo kom je er soms pas achter dat de auto niet goedgekeurd wordt als je hem al hebt gekocht en wil invoeren. De auto dan weer verkopen is een lastig verhaal.

Ongevallen

Een andere reden voor de Ariel Atom om nu illegaal te zijn in België: er zijn meerdere zware ongelukken mee gebeurd, eentje zelfs dodelijk. Met enkele tientallen Atoms die rondrijden is de impact van meerdere ongelukken wel wat zwaarder dan twee ongevallen als er een miljoen rondrijden. Vandaar dat juist deze auto op een zwarte lijst eindigt. Ook waarschuwt de overheid dat een populaire truc om de auto wel te registreren, net als bij de Cybertruck, niet gaat werken. Waar je de auto inschrijft bij een EU-land dat soepeler omgaat met de regels en dan beweert dat goedkeuring daar automatisch goedkeuring hier zou betekenen. (via Nieuwsblad)