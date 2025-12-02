Zou jij willen rondrijden met roze kentekens?

Nee, jij zou geen roze kentekens willen? Mooi, dan heeft een wetsvoorstel dat er echt lijkt te komen het gewenste effect.

Nederland is qua kentekens betrekkelijk uniek in het feit dat ze geel zijn. Bijna elk EU-land heeft witte kentekens, maar Nederland is het enige land samen met Luxemburg waar de meeste kentekens volledig geel zijn. In het Verenigd Koninkrijk ook, maar dan alleen achter. In ieder geval is lang niet iedereen fan van gele kentekens. Geel bevordert de leesbaarheid in het donker, maar juist om die reden is geel een erg opvallende kleur. Het wil nog wel eens clashen op bijzondere carrosseriekleuren. Of juist een doorn in het oog zijn op een anders rustig kleurenpalet.

Frankrijk

Helaas hebben wij geen keus. In Frankrijk komt een nog ergere optie, maar je hebt een keuze. Frankrijk wil namelijk een vuist maken tegen het te lang gebruiken van tijdelijke kentekens. Dat werkt zoals in vrijwel elk land: bij het invoeren of overschrijven van een auto op een permanent kenteken, krijg je voor vier maanden een tijdelijk kenteken zodat de auto intussen wel te gebruiken en verzekeren is. Deze kentekens lijken erg op normale Franse kentekens met een blauwe balk links en rechts en dezelfde lettercombinatie, maar dan altijd beginnend met de letters WW. Deze vallen juist compleet in het niet in het grote geheel van witte Franse kentekens (die hebben sinds de jaren ’00 geen gele platen meer achter). Daar wil de Franse overheid verandering in brengen.

Roze kentekens

Door het lastig spotten van WW-kentekens is het handhaven eveneens lastig. Er wordt dus vaak langer dan vier maanden mee gereden. Ook is het aantal combinaties mogelijk met deze kentekens beperkt, dus worden ze gerouleerd. Soms komt ook dan een actuele boete bij een eerdere gebruiker terecht. Kortom: Frankrijk gaat dit aanpakken. En ze zijn gelijk rigoureus: je krijgt roze kentekens als tijdelijke platen. Dit was al een tijdje een wetsvoorstel, maar lijkt met ingang van 2026 echt te gaan gebeuren.

Verloopdatum

Roze is een kleur die op auto’s vrij weinig wordt gebruikt, tenzij je een gewrapte Porsche 996 hebt. In ieder geval steekt het op het gros van de auto’s echt uit als een zere duim en dus hoopt Frankrijk dat je zelf ook beseft dat dit zo kort mogelijk moet plaatsvinden. Maar het gaat vooral om opvallen tussen de andere auto’s. Zodat handhaving vrij snel kan zien om welk kenteken op welke auto het gaat en kan controleren of het wel allemaal goed verloopt met die tijdelijke kentekens. Ook wordt de rechter blauwe balk vervangen door de verloopdatum, iets wat je op Duitse tijdelijke kentekens ook ziet. Zo is makkelijker te achterhalen of de plaat überhaupt nog wel gevoerd mag worden.

Als je geel al een erge kleur vindt, is roze nog een stapje erger. Daarmee hoopt Frankrijk dus dat je deze kleurenramp zo snel mogelijk ongedaan maakt en er zo kort mogelijk mee rondrijdt, en dus haast zet achter het verkrijgen van een permanent kenteken. Tegen fraude, maar ook tegen oogpijn.